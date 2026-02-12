"Wichrowe wzgórza" to najnowsza amerykańska produkcja Emeralda Fennella, która opowiada o historii miłosnej. Z racji premiery filmu zaproszono znanych aktorów oraz przedstawicieli polskiego show-biznesu. Część z nich chętnie pozowała do obiektywów fotoreporterów, dzięki czemu mogliśmy podejrzeć wieczorowe stylizacje.

"Wichrowe wzgórza" i gwiazdy na ściance. Herbuś w czerwieni, a Gałązka z klasą

Zacznijmy od kreacji Edyty Herbuś. Tancerka postawiła na czerwoną mini z marszczeniami i golfem, a do tego pasujące kolorystycznie futro. Czerwony kolor dominował również na jej ustach. Herbuś do całości dopasowała czarne sandałki oraz modną fryzurę, czyli kok z rozpuszczonymi pasmami.

Co z kolei zauważyliśmy u Pauliny Gałązki? Gwiazda najbliższego sezonu "Tańca z gwiazdami" wybrała klasyczną czerń - postawiła na marynarkę z głębokim dekoltem, koronkę na szyi oraz wzorzyste, czarne rajstopy. Do tego czarne szpilki, które idealnie pasowały do wszystkiego. To już kolejna stylizacja Pauliny Gałązki, która zrobiła furorę na ściance.

Podczas premiery pojawiła się także Anna Kalczyńska, która wybrała sukienkę w podobnym kolorze do Herbuś. Jej kreacja była jednak nieco ciemniejsza i dłuższa - dziennikarka postawiła na lejący się materiał i długi rękaw, który był idealną opcją na wieczorne wyjście.

Paulina Gałązka zaczęła nowy rozdział w karierze. Dołączyła do Polsatu

Aktorka już rozpoczęła treningi do nowego sezonu "Tańca z gwiazdami". Uczy się kroków pod okiem tancerza międzynarodowej klasy "S", Michała Bartkiewicza. Jesteście ciekawi, czemu gwiazda zdecydowała się wejść na parkiet? - Słyszałam od wielu osób, które były w programie, czyli od Agaty Kuleszy Sebastiana Stankiewicza i Filipa Bobka, że to jest świetne doświadczenie, bardzo wzmacniające. Dla nas aktorów otwierające zupełnie inną przestrzeń - przekazała Polsatowi. To nie wszystko, co opowiedziała na ten temat. - Bardzo ekscytuję się tym wysiłkiem fizycznym, który jest przede mną. Myślę, że to będzie takie cardio doskonale porządkujące głowę - dodała.