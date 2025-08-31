Czarne swetry to nuda - jesienią modele w stylu Kożuchowskiej biją je na głowę

Większość kobiet jesienią i zimą nosi ciemne kolory. Oczywiście, świetnie wpasowują się one w klimat chłodnych, pochmurnych dni, ale oprócz nich warto mieć w szafie także inne, ciekawsze barwy. To sposób na promienny wygląd. Sweter w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej będzie strzałem w dziesiątkę.

Małgorzata Kożuchowska stawia na kolory. Tylko spójrz na jej sweter

Małgorzata Kożuchowska z pewnością jest modową inspiracją dla wielu kobiet. W swoich stylizacjach często stawia na klasykę, ale nie tylko. Aktorka nie stroni także od nieszablonowych kolorów. Ostatnio postawiła na sweter, który z daleka przyciągał wzrok.

Małgorzata Kożuchowska wybrała kardigan w żółtym kolorze. Nie była to jednak klasyczna żółć, a nieco przygaszona z zielonymi tonami. Celebrytka sweter ten dobrała do białej bluzki i czarnych szortów, dzięki czemu całość nie była zbyt intensywna i krzykliwa.

Taka barwa noszona przy twarzy nadaje promiennego, energicznego wyglądu. Cera nabiera świeżości i młodzieńczego blasku. Dlatego szczególnie powinny po nią sięgać kobiety dojrzałe, ale oczywiście nie tylko. Kolor ten pasuje paniom w każdym wieku.

Na jakie jeszcze kolory warto postawić jesienią? Świetnym wyborem będą oczywiście ponadczasowe, kobieca czerwień oraz zieleń. Można zdecydować się także na pastelowe odcienie, które wbrew pozorom nie są zarezerwowane wyłącznie na lato. W tym roku na topie dalej będzie masełkowy żółty i jasny róż. Zestawiając ubrania lub dodatki w tych kolorach z bardziej stonowaną i uniwersalną bazą, uzyskamy modny, energiczny look. Czytaj też: Sykut-Jeżyna w komplecie za miliony. Jak zobaczysz jego cenę, to padniesz