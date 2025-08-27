Garnitur w stylu Cichopek znika z półek jak świeże bułeczki. To jesienny szyk i klasa

Garnitury na dobre zagościły w damskiej garderobie. Większość z nas ma choć jeden w swojej szafie. Ich ceny czasem potrafią zwalić z nóg, ale da się też znaleźć tanie perełki. Na ten boski model warto zerknąć. W podobnym brylowała Cichopek.

Ten garnitur nie ma sobie równych. Katarzyna Cichopek nosi podobny

Born2be oferuje wiele świetnych kompletów, ale ten garniturowy model to prawdziwa petarda. Składa się on z marynarki o klasycznym kroju i szerokich spodni. Dostępny jest w kilku kolorach. Zdecydowanie warto postawić na beżowy klasyk.

Taki garnitur idealnie sprawdzi się do pracy, w której wymagany jest formalny dress code. Włożymy go również na większe wyjścia np. uroczystości rodzinne. Jego cena jest znacznie niższa niż w innych sklepach, więc warto rzucić na niego okiem.

Bardzo podobny garnitur miała na sobie ostatnio Katarzyna Cichopek. Celebrytka uwielbia takie zestawy i często wybiera je zamiast eleganckich sukienek. Do beżowego garnituru dobrała biały top i jasnobeżowe sandałki. Jej look to szyk i klasa sama w sobie.

Jesienią beżowy garnitur to totalny must-have w szafie każdej kobiety. Oprócz niego warto postawić także na ponadczasową czerń. To kwintesencja elegancji. Szykowny zestaw można skompletować w Sinsay, łącząc marynarkę ze spodniami typu cygaretki.

Garnitury można stylizować nie tylko na elegancko. Dobierając do nich białe sneakersy i top pod marynarkę, uzyskamy nieco luźniejszy look. To strzał w dziesiątkę na co dzień. Czytaj też: Sykut-Jeżyna w komplecie za miliony. Jak zobaczysz jego cenę, to padniesz