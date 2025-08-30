To najmodniejsze spodnie tego sezonu. Żmuda Trzebiatowska też w nich bryluje. Gdzie podobne?

Klasyka zawsze się obroni i to najbezpieczniejszy wybór. Jednak czasem warto nadać swoim stylizacjom nieco więcej oryginalności. Wbrew pozorom nawet mały akcent może dać znakomity efekt. Tak też zrobiła Marta Żmuda Trzebiatowska.

Te spodnie stały się hitem. Marta Żmuda Trzebiatowska też je ma

Tego lata ulice zalał nowy model spodni. Mowa tu oczywiście o popularnych spodniach z falbanką na końcu nogawek. Kobiety je pokochały. W sklepach aż roi się od przeróżnych wersji - zarówno tych luźnych, jak i jeansowych. Prawdziwą perełkę oferuje Sinsay i to w mega niskiej cenie.

Są to luźne spodnie z gumką w talii. Mają uniwersalny czarny kolor, więc będą pasowały niemal do wszystkiego. Uszyte są z materiału zawierającego wiskozę, co z pewnością wpływa na ich miękkość i przewiewność.

Spodnie z falbanką ma w swojej szafie Marta Żmuda Trzebiatowska. Postawiła na czarny model podobny do tego z Sinsay. Spodnie te były częścią kompletu z koszulą w tym samym stylu. Całość prezentowała się znakomicie. Myślę, że taki zestaw zapewnia maksimum wygody.

Świetne spodnie z falbanką na dole znalazłam również w Zalando. Jest to model marki NAOKO, który aktualnie jest na wyprzedaży. Spodnie te mają liliowy kolor i zdobi je kraciasty print. Z kolei Reserved oferuje jeansowy model. Spodnie dostępne są w niebieskim i kremowym kolorze.

Takie spodnie to sposób na modną i oryginalną stylizację, ale z zachowaniem umiaru. Mały akcent w postaci falbanki nie zaburzy naszego looku, a jedynie go podkręci.