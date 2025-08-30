Drzyzga zaskoczyła wyborem marynarki. Takiego wzoru nikt się u niej nie spodziewał

Klasyczne, jednokolorowe marynarki zawsze są bezpiecznym wyborem. Doskonale dopełniają każdą stylizację, nie zaburzając jej. Jednak czasem warto nieco zaszaleć i zdecydować się na bardziej oryginalny model. Tak też zrobiła ostatnio Ewa Drzyzga.

Taką marynarkę wybrała Ewa Drzyzga. Oryginalna, ale i modna

Ewa Drzyzga w swoich stylizacjach raczej stawia na klasykę. Owszem nie brakuje w nich ciekawych kolorów, ale printy to zdecydowanie rzadkość. Dlatego jej ostatni wybór był dość odważny. Prezenterka oczarowała widzów marynarką pokrytą zeberkowym wzorem.

Zeberka powróciła do mody wraz z panterką, ale ta druga zdecydowanie ją zdominowała. Nie oznacza to jednak, że kobiety w ogóle nie noszą zeberkowych ubrań. Na ulicach często można je zobaczyć, szczególnie sukienki czy też właśnie marynarki.

Zwierzęce wzory uznawane są za dość odważne i nieszablonowe, ale wystarczy odpowiednio je wystylizować, aby wyglądały elegancko i z klasą. Jak to zrobiła Drzyzga? Zeberkową marynarkę połączyła z brązowymi spodniami z prostą nogawką. Całość dopełniła szykownymi szpilkami w nieco ciemniejszym odcieniu brązu. W takim wydaniu wyglądała znakomicie.

Zeberkowy print oczywiście fenomenalnie wygląda także w połączeniu z białymi i czarnymi elementami garderoby. Warto więc taką marynarkę zestawić z czarnymi spodniami w kant i białym topem. Całość można dopełnić szpilkami, tak jak zrobiła to Ewa Drzyzga lub postawić na coś wygodniejszego. Czarne baleriny, mokasyny i czółenka na słupku będą strzałem w dziesiątkę. Czytaj też: W ostatnie dni lata zamiast swetra postaw na cudo w stylu Glinki - wygoda w parze z elegancją