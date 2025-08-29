Choć jeansy są dość casualowym elementem garderoby, to wcale nie trzeba nosić ich wyłącznie z bluzą i sneakersami. Julia Kamińska ma na to inny sposób - bardziej elegancki. Sylwetka w takim zestawie wygląda o niebo lepiej.

Elegancko, ale z luźnym twistem. Julia Kamińska olśniewa swoją stylizacją

Julia Kamińska gościła w jednym z ostatnich odcinków porannego programu "Dzień dobry TVN". Widzów oraz internautów olśniła swoją klasyczną, ale elegancką stylizacją. Postawiła na jeansy z prostą nogawką, które połączyła z czarnym topem bez ramiączek.

Cały look odmieniły buty. Kamińska zamiast sneakersów wybrała sandałki na szpilce. Element ten nadał stylizacji szyku i klasy, ale nie tylko. Szpilki optycznie wydłużyły i wysmukliły nogi celebrytki, dzięki czemu sylwetka od razu prezentowała się zupełnie inaczej. Połączenie jeansów z butami na obcasie to strzał w dziesiątkę.

Oczywiście szpilki nie należą do najwygodniejszego obuwia i wiele kobiet omija je szerokim łukiem. Jak więc uzyskać podobny efekt, nie tracąc na komforcie? Wystarczy postawić na buty osadzone na grubszym i nieco niższym obcasie typu słupek. One również wydłużą nam nogi, ale zapewnią znacznie lepszą stabilność.

Jesienią, zamiast sandałków, warto wybrać kryte czółenka. Top bez ramiączek można wymienić na koszulę z długim rękawem lub po prostu zarzucić na niego marynarkę. Taka stylizacja będzie równie elegancka, ale też wygodna. Idealnie sprawdzi się na co dzień np. do pracy oraz na wieczorne wyjście. Czytaj też: W ostatnie dni lata zamiast swetra postaw na cudo w stylu Glinki - wygoda w parze z elegancją