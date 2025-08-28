Oto najmodniejszy kolor na jesień 2025. Julia Wieniawa uległa mu już tego lata

W ubiegłym jesienno-zimowym sezonie to bordo dominowało zarówno w sklepach, jak i na ulicach. Choć kobiety już wtedy zauroczyły się czekoladowym brązem, to zdecydowanie był on na drugim planie. W tym roku role się odwracają i brąz przejmuje stery. Wieniawa nosi go już teraz.

Sukienka Wieniawy robi wrażenie. Ten kolor... po prostu bajka

Czekoladowy odcień brązu to kwintesencja jesiennego klimatu. Jednak kobiety mają na jego punkcie prawdziwą obsesję, więc towarzyszył nam zarówno wiosną, jak i latem. Julia Wieniawa na wakacje zabrała ze sobą obłędną sukienkę w tym kolorze.

Sukienka Wieniawy miała lejący się, satynowy materiał, co podkreślało jej elegancję. Dół był klasyczny - lekko opływający sylwetkę, natomiast góra robiła ogromne wrażenie. Sukienka ta była mocno wycięta, eksponowała okolice talii i dekolt celebrytki. Zdobiły ją także piękne aplikacje 3D w kształcie róż.

Jesienią postaw na czekoladowy brąz. To on będzie największym hitem

Czekoladowa sukienka Wieniawy to iście letnia propozycja, ale ta słoneczna pora roku powoli dobiega końca. Na co więc postawić jesienią? Przede wszystkim ciemnobrązowe okrycie wierzchnie - kurtka typu biker, trencz, bomberka, długi płaszcz. To one najlepiej dopełnią każdą stylizację.

Oprócz tego w szafie warto mieć oczywiście również czekoladowe swetry. Najlepiej te wykonane z wełny lub zawierające jej domieszkę. Jeśli lubisz eleganckie looki, to koniecznie postaw na marynarkę w tym obłędnym kolorze. Nie można zapomnieć także o dodatkach - torebka, buty, czapka, szalik to strzał w dziesiątkę. Czytaj też: W ostatnie dni lata zamiast swetra postaw na cudo w stylu Glinki - wygoda w parze z elegancją