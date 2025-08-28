Oto najmodniejszy kolor na jesień 2025. Julia Wieniawa uległa mu już tego lata

W ubiegłym jesienno-zimowym sezonie to bordo dominowało zarówno w sklepach, jak i na ulicach. Choć kobiety już wtedy zauroczyły się czekoladowym brązem, to zdecydowanie był on na drugim planie. W tym roku role się odwracają i brąz przejmuje stery. Wieniawa nosi go już teraz.
Czekoladowy odcień brązu to kwintesencja jesiennego klimatu. Jednak kobiety mają na jego punkcie prawdziwą obsesję, więc towarzyszył nam zarówno wiosną, jak i latem. Julia Wieniawa na wakacje zabrała ze sobą obłędną sukienkę w tym kolorze.
Sukienka Wieniawy miała lejący się, satynowy materiał, co podkreślało jej elegancję. Dół był klasyczny - lekko opływający sylwetkę, natomiast góra robiła ogromne wrażenie. Sukienka ta była mocno wycięta, eksponowała okolice talii i dekolt celebrytki. Zdobiły ją także piękne aplikacje 3D w kształcie róż.
Czekoladowa sukienka Wieniawy to iście letnia propozycja, ale ta słoneczna pora roku powoli dobiega końca. Na co więc postawić jesienią? Przede wszystkim ciemnobrązowe okrycie wierzchnie - kurtka typu biker, trencz, bomberka, długi płaszcz. To one najlepiej dopełnią każdą stylizację.
Oprócz tego w szafie warto mieć oczywiście również czekoladowe swetry. Najlepiej te wykonane z wełny lub zawierające jej domieszkę. Jeśli lubisz eleganckie looki, to koniecznie postaw na marynarkę w tym obłędnym kolorze. Nie można zapomnieć także o dodatkach - torebka, buty, czapka, szalik to strzał w dziesiątkę. Czytaj też: W ostatnie dni lata zamiast swetra postaw na cudo w stylu Glinki - wygoda w parze z elegancją
