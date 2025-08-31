Lasocki wyprzedaje buty w stylu Halejcio - to numer 1 na jesień. Czym kusi Gino Rossi?

Jesień zbliża się wielkimi krokami. Warto więc już rozglądać się za jesiennymi perełkami. Szczególnie że teraz można dorwać je na wyprzedaży. Buty w stylu Klaudii Halejcio przecenił Lasocki. To klasyki, które włożysz do wszystkiego.

Buty Lasockiego na wyprzedaży. To model w stylu Halejcio

Jakie buty cieszą się największą popularnością każdej jesieni? Oczywiście, że półbuty typu lordsy, mokasyny i loafersy. To kwintesencja klasycznej elegancji. Boski model marki Lasocki właśnie trafił na wyprzedaż. Lordsy te wykonane są ze skóry naturalnej.

Buty mają ciemnobrązowy kolor, a już wiadomo, że to właśnie on będzie dominował na ulicach w nadchodzącym sezonie. Wyróżniają się smukłym, zgrabnym fasonem, więc na pewno świetnie prezentują się na nodze.

Na tego typu półbuty postawiła ostatnio Klaudia Halejcio. Wybrała model w jasnym odcieniu beżu. Dobrała je do kremowych spodni z prostą nogawką i oversizowej, ciemnobeżowej marynarki. Całość była dość klasyczna, ale i elegancka. To strzał w dziesiątkę na co dzień.

Znakomite półbuty także ma w swojej ofercie marka Gino Rossi. Są to mokasyny i lordsy. Mają bardzo podobny styl, ale nieco inną kolorystykę. Pierwsze z nich są aktualnie na wyprzedaży. Oczywiście obydwa modele wykonane są ze skóry naturalnej.

Takie buty dobierzemy do wielu jesiennych stylizacji. Świetnie wyglądają w połączeniu z jeansami, a także ze spodniami garniturowymi. Oprócz tego doskonale pasują do sukienek.