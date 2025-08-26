Sykut-Jeżyna w komplecie za miliony. Jak zobaczysz jego cenę, to padniesz

Ceny niektórych ubrań mocno szokują. Bardzo często płaci się wyłącznie za renomę marki, a jakość produktów pozostawia wiele do życzenia. Jednak coraz więcej osób przywiązuje mocniejszą uwagę do składów kupowanych ubrań. Jak to jest w przypadku Pauliny Sykut-Jeżyny?

REKLAMA

Komplet Pauliny Sykut-Jeżyny robi wrażenie. Do tanich nie należy

Paulina Sykut-Jeżyna ostatnio na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie w obłędnej stylizacji. Postawiła na komplet składający się z oversizowej koszuli i szortów. Całość wykonana była z koronkowego materiału, który aktualnie mocno trenduje. To już pewne, że z koronki nie rezygnujemy wraz z końcem lata - jesienią też będziemy ją nosić.

Oczywiście pod zamieszczonym postem nie zabrakło pytań, skąd celebrytka ma tak piękny zestaw. W odpowiedzi na jeden komentarz zdradziła, że jest to produkt polskiej marki pg clothes oferującej odzież premium. Jak więc można się domyślić, cena takiego zestawu mocno szokuje.

Regularna cena tego kompletu wynosi aż 850 zł. Co prawda, teraz jest na wyprzedaży i można dorwać go za 680 zł, ale to nadal dość duża kwota. Czy w parze z wysoką ceną idzie też jakość? W jego składzie znajdziemy 60 proc. bawełny, a resztę stanowi nylon.

Koronkowy komplet fot. pgclothes.com

Choć pierwsza z tkanin jest najlepszym wyborem na lato, to druga pozostawia wiele do życzenia. Nylon jest materiałem sztucznym, który słabo przepuszcza powietrze. Nie poleca się nosić go w upalne dni, ponieważ bardziej się w nim pocimy, a materiał przykleja się do ciała.

Oczywiście będzie to lepszy wybór niż ubrania wykonane wyłącznie z poliestru, jednak trzeba przyznać, że komplet ten swoje kosztuje. To czy jest wart tak wysokiej ceny, pozostaje już indywidualną kwestią. Jedno jest pewne - doskonale wpasowuje się w trendy i robi niemałe wrażenie. Czytaj też: W ostatnie dni lata zamiast swetra postaw na cudo w stylu Glinki - wygoda w parze z elegancją