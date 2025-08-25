Wiele kobiet myślami żyje już jesienią. Najchętniej wskoczyłoby w ciepłe, otulające swetry, ale jeszcze na to nie pora. Zamiast nich warto wybrać letnią alternatywę. Katarzyna Glinka ostatnio brylowała w tym cudeńku.

REKLAMA

Letnia wersja swetra to hit na aktualną pogodę. Katarzyna Glinka też taką nosi

Końcówka lata bywa przewrotna - raz jest upał, a raz chłodno i pochmurno. Na taką pogodę idealnie sprawdzają się sweterkowe kamizelki. Są cieplejsze niż klasyczne modele, a równie eleganckie. Boski model w mega niskiej cenie znalazłam w Sinsay.

Kamizelka ta ma uniwersalny czarny kolor, więc bardzo łatwo ją wystylizować. Uszyta jest z materiału zawierającego 70 proc. wiskozy, dzięki czemu na pewno jest niezwykle miękka w dotyku i oddychająca. Nic dziwnego, że niektórych rozmiarów już nie ma.

Sweterkową kamizelkę latem nosi Katarzyna Glinka. Jakiś czas temu postawiła na czarny model, który połączyła z klasycznymi jeansowymi szortami, beżowymi klapkami i słomianą torebką. Taka stylizacja to doskonały wybór na słoneczne dni. Z kolei, kiedy jest nieco chłodniej, szorty można wymienić na luźne spodnie typu wide leg, a klapki na baleriny lub mokasyny.

Piękną sweterkową kamizelkę znalazłam również w Born2be. Dostępna jest ona w wielu kolorach. Najbardziej do gustu przypadła mi niezwykle elegancka biała wersja. W składzie ma ona domieszkę wełny. Warty uwagi jest także ten kobaltowy sweter bez rękawów z Taranko.

Lato dobiega końca, więc jak takie kamizelki nosić jesienią? Oczywiście można włożyć na nie klasyczną marynarkę lub ramoneskę, ale to nie jedyna opcja. Sweterkowe kamizelki świetnie wyglądają także z koszulą pod spodem. Czytaj też: Marina odkurzyła spodnie sprzed lat - genialny look czy modowa wpadka roku?