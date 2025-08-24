Iwona Pavlović rezygnuje z czerni? Taką sukienkę wybrała ostatnio i zaskoczyła wszystkich

Czerń to klasyka i wiele kobiet nosi ją na co dzień. Jednak to Iwona Pavlović jest z nią najbardziej kojarzona. Celebrytka uwielbia czarne stylizacje i ciężko zobaczyć ją w innym wydaniu. Tym razem zaskoczyła wszystkich.

Iwona Pavlović w bieli. Tego nikt się nie spodziewał

Iwona Pavlović jakiś czas temu na swoim Instagramie opublikowała krótki filmik. Moją uwagę od razu przykuła jej sukienka. Dlaczego? Bo nie była czarna. Celebrytka postawiła na równie ponadczasową i elegancką biel.

Biel noszona przy twarzy nadaje nam promiennego, świeżego wyglądu i optycznie odmładza. Dlatego jest to strzał w dziesiątkę dla kobiet dojrzałych. Tak samo jak czerń bardzo łatwo ją wystylizować i sprawdza się nie tylko na co dzień, ale także na większe wyjścia.

Oczywiście nie mogło być tak kolorowo - Pavlović nie postawiła na biały total look. Co prawda, do sukienki dobrała białe sneakersy, ale całość już dopełniła czarną oversizową marynarką. Jednak charakterystyczny znak rozpoznawczy zawsze musi jej towarzyszyć.

Jak stworzyć modny biały total look? To bardzo proste

Choć Iwona Pavlović stroni od białych stylizacji, to wiele kobiet wręcz je uwielbia. Prezentują się one niezwykle szykownie i warto od czasu do czasu na nie stawiać. Jak wystylizować białe ubrania, aby wyglądać modnie. Postaw na prostotę - latem połącz białą sukienkę z butami i torebką w tym samym kolorze.

Z kolei w chłodniejsze dni, wybierz elegancki garnitur. Świetnie wygląda również połączenie białych jeansów i T-shirtu. Całość możesz nieco przełamać dodatkami w żywszych, ciekawszych kolorach np. w błękicie lub czerwieni.