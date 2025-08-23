Koniec klasycznych czapek - Agnieszka Woźniak-Starak nosi najgorętszy hit sezonu

Czapki to dla niektórych obowiązkowy element stylizacji. Latem doskonale chronią nas przed słońcem, a jesienią i zimą zapewniają choć odrobinę ciepła. Jaki model wybrać w tym roku? Do najpopularniejszych z pewnością należą czapki typu bucket. Agnieszka Woźniak-Starak też je nosi.

Te czapki zdominowały modowe trendy. Agnieszka Woźniak-Starak też im uległa

Czapki typu bucket robią prawdziwą furorę w modzie. Nie sposób nie zauważyć ich na ulicach. Wyróżniają się charakterystycznym kształtem - mają okrągłą koronę i szeroki brzeg, opadający na czoło. Tylko spójrz na ten boski model marki Tommy Jeans, który aktualnie jest na wyprzedaży.

Czapka ta wykonana jest wyłącznie z bawełny. Dostępna jest w dwóch kolorach - klasycznym beżu i nieco bardziej oryginalnym jasnym różu. Pierwszy model idealnie dopełni większość stylizacji.

Czapki bucket ma w swojej szafie Agnieszka Woźniak-Starak. Ostatnio postawiła na różowy model, który świetnie jej pasował. Czapkę tę dobrała do topu na ramiączkach w tym samym kolorze i ciekawych, kolorowych spodni. Jak widać, tego typu nakrycia głowy noszą nie tylko nastolatkowie, ale także kobiety dojrzałe.

Znakomite czapki bucket ma w ofercie także marka Calvin Klein. Ta niebieska jest teraz na wyprzedaży i zostały już ostatnie sztuki. Jeśli jednak szukasz czegoś z niższej półki cenowej, to ta urocza czapka z DeeZee też jest warta uwagi.

Takie czapki pasują do wielu stylizacji - od casualowych po bardziej eleganckie. Co ciekawe, są też ich ocieplane, zimowe wersje, więc tak naprawdę można nosić je przez cały rok.