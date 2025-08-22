To on miał być gwiazdą zdjęcia, ale Wachowicz skradła show. Po prostu "WOW"

Ewa Wachowicz w swoich stylizacjach często przemyca ciekawe, nieszablonowe kolory. Jednak tym razem postawiła na uniwersalność i trzeba przyznać, że wyglądała oszałamiająco. Jej sukienka robiła niemałe wrażenie, pomimo że obok stał prawdziwy klasyk.
Ewa Wachowicz ostatnio na swoim Instagramie opublikowała ciekawe zdjęcie. Zapozowała przy oldskulowym aucie, obok którego żaden fan motoryzacji nie przejdzie obojętnie. Był to Fiat X1/9 rocznik 1981 w obłędnym czerwonym kolorze. A co przyciągnęło uwagę kobiet? Oczywiście stylizacja celebrytki.
Ewa Wachowicz postawiła na przepiękną sukienkę w ponadczasowym białym kolorze. Znakomicie kontrastowała ona z czerwonym samochodem. Był to model sukienki o zwiewnym, rozkloszowanym fasonie i długości maxi. Uroku i romantyczności kreacji nadawały subtelne prześwity. Celebrytka dobrała do niej turkusową torebkę, która nieco ożywiła cały look.
Zainspirowana stylizacją Ewy Wachowicz, postanowiłam poszukać podobnych sukienek. Równie urzekające znalazłam w Sinsay i to za grosze. Pierwsza z nich idealnie sprawdzi się na końcówkę lata, a druga na wczesną jesień. Obydwie uszyte są z jakościowych materiałów.
Stylizując takie sukienki, można dobrać do nich dodatki w ciekawych kolorach, tak jak zrobiła to Ewa Wachowicz albo pójść w stronę klasyki. Świetnie sprawdzą się tutaj czarne buty i torebka. Spójrz na modele marki Lasocki i Gino Rossi. Są boskie.
Takie dodatki są bardzo uniwersalne i będą pasowały dosłownie do wszystkiego. Z pewnością warto mieć je w szafie.
