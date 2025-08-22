To on miał być gwiazdą zdjęcia, ale Wachowicz skradła show. Po prostu "WOW"

Ewa Wachowicz w swoich stylizacjach często przemyca ciekawe, nieszablonowe kolory. Jednak tym razem postawiła na uniwersalność i trzeba przyznać, że wyglądała oszałamiająco. Jej sukienka robiła niemałe wrażenie, pomimo że obok stał prawdziwy klasyk.

Ewa Wachowicz oczarowała Polki i fanów motoryzacji. Tylko spójrz

Ewa Wachowicz ostatnio na swoim Instagramie opublikowała ciekawe zdjęcie. Zapozowała przy oldskulowym aucie, obok którego żaden fan motoryzacji nie przejdzie obojętnie. Był to Fiat X1/9 rocznik 1981 w obłędnym czerwonym kolorze. A co przyciągnęło uwagę kobiet? Oczywiście stylizacja celebrytki.

Ewa Wachowicz postawiła na przepiękną sukienkę w ponadczasowym białym kolorze. Znakomicie kontrastowała ona z czerwonym samochodem. Był to model sukienki o zwiewnym, rozkloszowanym fasonie i długości maxi. Uroku i romantyczności kreacji nadawały subtelne prześwity. Celebrytka dobrała do niej turkusową torebkę, która nieco ożywiła cały look.

Zainspirowana stylizacją Ewy Wachowicz, postanowiłam poszukać podobnych sukienek. Równie urzekające znalazłam w Sinsay i to za grosze. Pierwsza z nich idealnie sprawdzi się na końcówkę lata, a druga na wczesną jesień. Obydwie uszyte są z jakościowych materiałów.

Stylizując takie sukienki, można dobrać do nich dodatki w ciekawych kolorach, tak jak zrobiła to Ewa Wachowicz albo pójść w stronę klasyki. Świetnie sprawdzą się tutaj czarne buty i torebka. Spójrz na modele marki Lasocki i Gino Rossi. Są boskie.

Takie dodatki są bardzo uniwersalne i będą pasowały dosłownie do wszystkiego. Z pewnością warto mieć je w szafie.