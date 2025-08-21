Czarne marynarki odchodzą do lamusa. Model w stylu Katarzyny Dowbor to hit dla 60-latek

Czarny kolor, choć jest bardzo elegancki i szykowny, to optycznie może dodawać nam lat. Kobiety dojrzałe powinny mieć w swojej szafie więcej ubrań w żywych, ciekawych barwach. Katarzyna Dowbor ostatnio zabłysnęła w obłędnej marynarce.

Takie marynarki to strzał w dziesiątkę dla 60-latek. Katarzyna Dowbor też je nosi

Jaki kolor wybrać zamiast klasycznej czerni? W przypadku kobiet dojrzałych strzałem w dziesiątkę będą pastele. Są szczególnie modne latem, ale jesienią również bosko dopełniają stylizacje. Piękną marynarkę w jasnoróżowym kolorze wyprzedaje Taranko.

Marynarka ta ma taliowany fason, dzięki czemu znakomicie modeluje sylwetkę, podkreślając talię. Uszyta jest z materiału zawierającego wiskozę. Jasny odcień różu nadaje nam świeżości i kobiecego uroku. Jest to delikatny, ale zarazem wyrazisty kolor, który pasuje do wielu typów urody. Każda stylizacja z taką marynarką będzie prezentowała się oryginalnie i modnie.

Na marynarkę w jasnym odcieniu różu postawiła ostatnio Katarzyna Dowbor. Trzeba przyznać, że prezenterka wyglądała w niej olśniewająco - energicznie i promiennie. Jak ją wystylizowała? Marynarkę tę dobrała do gładkiej, białej bluzki i kremowych spodni, tworząc prosty, ale elegancki look.

Wolisz coś bardziej klasycznego? Równie uniwersalną i ponadczasową alternatywą dla czerni jest oczywiście biel. Marynarki w tym kolorze również warto mieć w szafie. Tylko spójrz na perełkę z Sinsay. Nie zgadniesz, ile ona kosztuje.

Marynarka ta ma klasyczny krój. Szyku i klasy dodają jej ozdobne guziki ze złotymi obwódkami. Co ważne, dostępna jest ona także w jasnym różu i żółci. Czytaj też: Nie uwierzysz, jak ubrała się Lamparska. Większość kobiet nosi to tylko w domu