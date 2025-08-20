Izabela Janachowska bez sukienki i szpilek - takiej stylizacji nikt się nie spodziewał

Izabela Janachowska przyzwyczaiła nas do eleganckich stylizacji pełnych szyku i klasy. Efektowne sukienki i garnitury stanowią większość jej garderoby, a szpilki zastępują klapki. Jednak jak się okazuje, celebrytka czasem stawia również na wygodę i luz. Zobacz sama.

Izabela Janachowska zaskoczyła stylizacją. Tak ubiera się na co dzień?

Izabela Janachowska ostatnio na Instagramie opublikowała filmik, na którym relacjonowała wycieczkę z synem. Wybrała się na wystawę "Harry Potter: The Exhibition", która z pewnością robi niemałe wrażenie. Jednak mojej uwadze nie mogła ujść stylizacja celebrytki, ponieważ była inna niż zazwyczaj.

Izabela Janachowska tym razem postawiła na dresy. To właśnie dla nich zrezygnowała z szykownej sukienki. Wybrała klasyczny czarny model ze ściągaczem na końcu nogawki, który połączyła z białym T-shirtem i sneakersami w tym samym kolorze. Stworzyła wygodną i luźną stylizację, w której wyglądała równie powalająco, co w eleganckich lookach.

Stylizacja Izabeli Janachowskiej to nic odkrywczego - większość kobiet ubiera się tak na co dzień. Jednak nie da się ukryć, że celebrytkę nieczęsto można zobaczyć w takim wydaniu.

Poszczególne elementy takiej stylizacji bez problemu znajdziemy niemal w każdej sieciówce. Jeśli szukamy czegoś taniego, ale jakościowego, to warto zajrzeć do Sinsay. Z kolei modne sneakersy ma w ofercie marka Puma i Adidas.

Czarne spodnie dresowe dają wiele możliwości stylizacji, ponieważ stanowią doskonałą bazę. Warto mieć je w szafie, szczególnie na zbliżającą się jesień.