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Kardashian pokazała naturalne loki, a to dopiero początek. Tak naprawdę wyglądają włosy gwiazd

Perfekcyjne fryzury gwiazd często budzą zazdrość i inspirują kobiety na całym świecie. Rzeczywistość bywa jednak znacznie mniej idealna niż zdjęcia z czerwonych dywanów. Doczepy, peruki i stylizacje potrafią całkowicie odmienić wygląd włosów. Niektóre celebrytki po pokazaniu naturalnej wersji mocno zaskoczyły fanów.
Doda, Joanna Liszowska, Jennifer Lopez
instagram.com@dodaqueen/jlo/ KAPIF

Branża rozrywkowa od lat promuje obraz perfekcyjnego wyglądu, a włosy odgrywają w nim wyjątkowo ważną rolę. Coraz więcej gwiazd decyduje się jednak pokazać fanom swoje naturalne fryzury, odsłaniając odrosty, skręt włosów czy skutki wieloletniego farbowania. Takie zdjęcia często wywołują większe zainteresowanie niż występy na czerwonym dywanie. Okazuje się, że autentyczność bywa dla obserwatorów bardziej atrakcyjna niż perfekcja.

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Jak naprawdę wyglądają włosy gwiazd? Kim Kardashian pokazała naturalny skręt

Jakiś czas temu na Instagramie Kim Kardashian pojawiło się zdjęcie, na którym celebrytka wychodzi z morza, pokazując się przy okazji w naturalnym wydaniu.

Woda podkreśliła niemałe odrosty gwiazdy, a także przedstawiła inny skręt kosmyków. W takiej wersji fani nie widzą jej zbyt często. Pomimo małych niedoskonałości, na próżno było szukać niemiłych komentarzy dotyczących włosów. Wręcz przeciwnie, fani byli zachwyceni.

Kim Kardashian
Kim Kardashianinstagram.com@kimkardashian

W przypadku Jennifer Lopez sprawa wygląda już nieco inaczej. Włosy piosenkarki bez doczepów nie prezentują się już tak dobrze. Są suche i zniszczone, co może być spowodowane wieloletnim farbowaniem.

Jennifer Lopez
Jennifer LopezAgencja Gazeta/ instagram.com@jlo

Doda kilka lat temu zrezygnowała z farbowania włosów. Artystka stawia teraz na naturalność i na co dzień nawet nie używa makijażu. Na scenie posługuje się zazwyczaj perukami, ale w życiu codziennym już nie. Dłuższy odpoczynek od farbowania bardzo dobrze przysłużył się piosenkarce. Jej włosy są gęste i bardzo zadbane.

Doda
Dodainstagram.com@dodaqueen/KAPIF

Jesteście ciekawi, jak wyglądają naturalne włosy innych gwiazd? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze artykułu. 

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