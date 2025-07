Julia Wieniawa jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia. Spełnia się nie tylko jako aktorka, wokalistka i influencerka, ale także bizneswoman. Ostatnio mogła pozwolić sobie na kupno luksusowego apartamentu w centrum Warszawy. Niedawno młoda gwiazda wyjawiła, że zdecydowała się też na kupno nowej nieruchomości i wybrała dom w środku lasu. Właśnie pokazała kadry ze swojej nowej posiadłości.

Julia Wieniawa pokazała kadry z nowego domu w lesie. "Dziś wielki dzień"

Julia Wieniawa w rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim zdradziła, że jej nowy dom to miejsce wyjątkowe, bo może w nim nie tylko uciec od zgiełku miasta, ale także skupić się na tworzeniu. - Mam teraz nowy dom w lesie, w którym będę siedzieć długo, bo też zrobiłam sobie studio muzyczne. (…) To jest miejsce totalnie w środku lasu, ja tam tak odpoczywam, bardzo potrzebowałam tego. Potrzebuję czasu sama ze sobą i zaczęłam go lubić, bo kiedyś bałam się tej ciszy - wyjawiła. Jak już mieliśmy okazję zobaczyć, w nowej posiadłości Julii Wieniawy, która została urządzona w jasnych kolorach, znajdują się duże okna, dzięki którym doskonale widać las otaczający budynek. W najnowszej relacji na Instagramie wokalistka wyjawiła, że zdecydowała się zorganizować w ogrodzie spersonalizowaną strefę wellness, gdzie będzie m.in. sauna.

Dziś wielki dzień. Przyjechała moja wymarzona sauna z cold plunge! Jak tak dalej pójdzie, to już nigdy nie wyjdę z tego mojego lasu. Jaram się jak dziecko. Wyszło przepięknie!

- wyznała wokalistka. W relacji na InstaStories dodała, że już planuje organizację sauna party. Na kolejnym slajdzie Wieniawa pokazała kadry z salonu, gdzie znalazły się ocieplające wnętrze drewniane meble i dodatki vintage. Całość utrzymana jest w naturalnej kolorystyce i pojawia się dużo elementów zieleni nawiązujących do widoku za oknem.

Julia Wieniawa pokazała łazienkę w nowym domu. Tak się relaksuje

Ostatnio Julia Wieniawa pochwaliła się wnętrzem łazienki. Młoda wokalistka zdecydowała się na jasną podłogę i seledynowe kafelki, a także dodatki w czarnym kolorze. W pomieszczeniu znalazła się także wolnostojąca wanna. Celebrytka wyjawiła, że często urządza sobie lodową kąpiel. "Redukuje stres i stany zapalne, przyspiesza regenerację po treningu, poprawia koncentrację i nastrój, wzmacnia odporność i uczy panować nad emocjami. Moje ciało po ostatnich dwóch tygodniach ciągłych prób tanecznych totalnie tego potrzebowało" - opisała Wieniawa. Więcej przeczytasz tutaj: Julia Wieniawa pokazała łazienkę w domu w lesie. Patrzymy na wannę