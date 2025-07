Przed Martą i Karolem Nawrockimi intensywny czas. Już 6 sierpnia w Warszawie odbędą się uroczystości z okazji zaprzysiężenienia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Wydarzenie to będzie wymagało od pary sporego zaangażowania, a od tego czasu zarówno na Karola Nawrockiego, jak i jego żonę Martę Nawrocką spadną liczne obowiązki. Nic więc dziwnego, że obecnie przyszła pierwsza dama korzysta z ostatnich wolnych dni. Pokazała, jak je spędza.

Marta Nawrocka tak spędza wolny czas. Niebywałe

Marta Nawrocka jest aktywna na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje swoje codzienne aktywności - zarówno te związane z rolą przyszłej pierwszej damy, jak i całkiem prywatne. Dzięki temu wiemy, że wolny czas uwielbia spędzać aktywnie - np. jeździ na wrotkach. Teraz okazuje się, że preferuje również aktywny wypoczynek na urlopie. Na InstaStories pokazała, gdzie się wybrała.

Jeśli ktoś myśli, że Marta Nawrocka spędza urlop, leżąc na jakiejś egzotycznej plaży, to jest w wielkim błędzie. Okazuje się, że żona przyszłego prezydenta nie tylko woli aktywnie spędzać czas, ale i wybiera znane oraz lubiane miejsca w Polsce. Marta Nawrocka wrzuciła zdjęcie, na którym wędruje w górach wśród drzew i podziwia widoki. Krótki opis, który zamieściła na fotografii, mówi wszystko. "Piękne, polskie góry" - czytamy. Nie wiadomo jednak, kto zrobił zdjęcie Marcie Nawrockiej i kto jej towarzyszy, nie oznaczyła bowiem nikogo na fotografii.

Marta Nawrocka przygotowywała się do przeprowadzki

Rodzina Nawrockich musi wyprowadzić się z rodzinnego Gdańska, by zamieszkać w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 7 czerwca Marta Nawrocka udzieliła wywiadu swojemu synowi Danielowi, w którym opowiedziała, jak wyglądają przygotowania do przeprowadzki. - Kasia nie zdaje sobie sprawy jeszcze, co się wydarzy. Antek już myśli, gdzie do szkoły pójdzie w Warszawie, no bo wybieraliśmy w Gdańsku. Treningi też będzie miał w Warszawie. Dla niego to będzie duża zmiana. Znajomi zostaną w Gdańsku. Są media społecznościowe, są telefony, pewnie też będą go odwiedzać - powiedziała. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.