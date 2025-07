28 lipca 2018 roku zmarła Kora, jedna z najbardziej cenionych artystek w historii polskiej muzyki. Miała 67 lat i przez ostatnie pięć lat swojego życia chorowała na nowotwór jajnika. Chociaż problemy zdrowotne miała już od lat 90., to bardzo późno zdiagnozowano u niej raka, co dało mniejsze szanse na skuteczne leczenie. Przyjaciele i bliscy nadal pamiętają o wokalistce i rokrocznie celebrują pamięć o niej. Jedną z osób, które w wyjątkowy sposób uczciły tę rocznicę, jest Monika Olejnik. Dziennikarka oddała hołd Korze w poruszającym wpisie, który opublikowała w mediach społecznościowych.

Monika Olejnik wspomina Korę. "Kora, tęsknie. Brakuje ciebie i Marka bardzo"

Monika Olejnik w rocznicę śmierci Kory postanowiła uczcić pamięć wokalistki. Z tej okazji opublikowała w mediach społecznościowych ich wspólne wykonane przed laty zdjęcia, a także ujęcia z koncertów Kory. Dziennikarka dodała kilka poruszających słów od siebie. We wpisie wspomniała jak wielkie znaczenie dla polskiej muzyki i kulturalnego dorobku miała twórczość Kory i Marka Jackowskiego, pierwszego męża wokalistki, który był także autorem tekstów oraz muzyki zespołu Maanam. Dziennikarka opublikowała także tekst piosenki "Kocham cię kochanie moje" autorstwa Kory.

Kora, tęsknię. Brakuje ciebie i Marka bardzo. Wasza muzyka, odwaga i teksty są w naszych sercach i będą na zawsze! "A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się (…)"- razem z wami. Wasza siła dawała nam poczucie wolności!

- czytamy we wpisie. Kora zgodnie ze swoim życzeniem zmarła w domu. Na kilka dni przed śmiercią została przewieziona ze szpitala do swojego domu na Roztoczu, gdzie odeszła w otoczeniu rodziny i ukochanych zwierząt. Do ostatnich chwil u jej boku byli mąż Kamil Sipowicz oraz synowie, Mateusz Jackowski i Szymon Sipowicz.

Odeszła w domu, wśród przyjaciół, zwierząt, spokojnie. Energia nie opuściła jej do końca

- wyznała przyjaciółka wokalistki w rozmowie z radiem TOK FM.

Fani Kory poruszeni wpisem Moniki Olejnik. "Ja się kocha miłością absolutną"

Pod publikacją Moniki Olejnik upamiętniająca rocznicę śmierci Kory, która pojawiła się na Facebooku, odezwali się poruszeni fani wokalistki. "Na zawsze w mym sercu poprzez teksty z mądrością", "Charyzmatyczna Kora, jej teksty i wykonanie - przetrwają wiele pokoleń!", "Korę się kocha miłością absolutną. A miłość to wieczna tęsknota" - czytamy.