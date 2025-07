Julia Wieniawa na jednym z ostatnich filmików w sieci pokazała fanom, że urządza sobie ice bath, czyli lodową kąpiel. Wyjaśniła, co daje takie działanie. "Redukuje stres i stany zapalne, przyspiesza regenerację po treningu, poprawia koncentrację i nastrój, wzmacnia odporność i uczy panować nad emocjami. Moje ciało po ostatnich dwóch tygodniach ciągłych prób tanecznych totalnie tego potrzebowało" - opisała Wieniawa. Postanowiliśmy sprawdzić, czy taka praktyka naprawdę jest zdrowa. Lekarka Magdalena Krajewska w rozmowie z Plotkiem zwraca uwagę, że zanim zdecydujemy się na lodową kąpiel, trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyszka robił zdjęcia Wieniawie. Dlaczego jej się udało w życiu?

Julia Wieniawa korzysta z ice bath, czyli lodowych kąpieli. Co na to lekarka?

Magdalena Krajewska to lekarka rodzinna, która działa również na Instagramie. Specjalnie dla Plotka skomentowała praktykę stosowaną przez Julię Wieniawę. - Zimne kąpiele - takie jak ta, którą pokazała Julia Wieniawa - stają się coraz popularniejsze nie bez powodu. U osób zdrowych, stosowane rozsądnie, mogą przynosić wiele korzyści: poprawiają nastrój, wspierają regenerację, wzmacniają odporność i budują odporność psychiczną - przekazała. Wytłumaczyła dokładnie, skąd bierze się pozytywne uczucie, które wywołują lodowe kąpiele. - Dzieje się tak m.in. dzięki silnemu pobudzeniu układu nerwowego - zimno powoduje wzrost poziomu dopaminy, czyli neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za motywację, koncentrację i dobre samopoczucie. Efekt "dopaminowego kopa" po zimnej kąpieli może być odczuwalny nawet przez kilka godzin. To właśnie dlatego osoby praktykujące morsowanie opisują przypływ energii, jasność myślenia i wewnętrzny spokój - dodała ekspertka.

Magdalena Krajewska zaznaczyła jednak, że nadal trzeba być ostrożnym. - Warto jednak pamiętać, że zimno to silny bodziec, który należy wprowadzać świadomie. Kluczowy jest nie tylko sam moment wejścia do wody, ale także umiejętność spokojnego, kontrolowanego oddechu, który pozwala zapanować nad reakcją stresową organizmu. W filmie Julii widzimy dużą ilość lodu - to może robić wrażenie i inspirować, ale dla osób początkujących może być zbyt intensywne na początek - podkreśliła w rozmowie z nami.

Marzy ci się lodowa kąpiel? O tym nie zapominaj

Magdalena Krajewska dodała, że przed spróbowaniem lodowej kąpieli warto zapytać o opinię specjalistów. - Przed pierwszymi próbami dobrze jest skonsultować się z lekarzem, szczególnie jeśli ktoś ma choroby układu krążenia lub nie jest pewien swojego stanu zdrowia. Idealnie byłoby również skorzystać z instruktażu doświadczonego trenera lub fizjoterapeuty - zaznacza. Podkreśliła, że cieszy się, że popularne osoby podejmują temat prozdrowotnych zachowań w sieci. - Ich wpływ może inspirować do zmiany stylu życia, ale też warto zachęcać do robienia tego z głową: stopniowo, z uważnością na własne ciało i bez presji. Zimne kąpiele mają potencjał - pod warunkiem, że towarzyszy im wiedza i rozsądek - podsumowała lekarka w rozmowie z Plotkiem. ZOBACZ TEŻ: Tego jeszcze nie było. Wieniawa ostro o swoich byłych. Ależ szpile!