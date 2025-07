Michele Morrone to włoski aktor, model i wokalista. Zdobył międzynarodową popularność dzięki roli w kontrowersyjnym filmie "365 dni". Ekranizacja bestsellerowej powieści Blanki Lipińskiej przyciągnęła uwagę widzów na całym świecie. W produkcji, pełnej namiętnych scen, Morrone stworzył postać, która stała się symbolem kontrolującego mężczyzny. Morrone dostaje coraz więcej propozycji filmowych. Ostatnio zagrał w filmie "Zwyczajna przysługa" u boku Blake Lively. Teraz pokazał się u boku supermodelki i byłej parterki Cristiano Ronaldo.

Michele Morrone i Irina Shayk w romantycznym pocałunku. To nowa para?

W sieci pojawiło się zaskakujące nagranie. Występuje na nim Michele Morrone wraz z Iriną Shayk. Znana modelka i aktorka namiętnie całuje się z Włochem na środku ulicy. Po wszystkim para zaczyna się śmiać. Fani zaczęli się zastanawiać, czy ta dwójka jest w związku. Nic bardziej mylnego. To tylko kulisy sesji zdjęciowej do kampanii Dolce&Gabbana w Neapolu. Co ciekawe, internauci nie byli zachwyceni tym, co zobaczyli. Byli rozczarowani grą aktorską. "Ale wymuszone i jego twarz na końcu", "Boli mnie, jak to oglądam", "Nic w tym nie przypomina namiętności", "Wygląda na wymuszone i jest żenujące" - czytamy w mediach społecznościowych.

Michele Morrone zaskoczył wyznaniem o Annie-Marii Siekluckiej. To było szokujące

W "365 dni" nie brakowało gorących scen, które nie ograniczały się tylko do gry aktorskiej. Michele Morrone w rozmowie z włoską telewizją Rai Italia ujawnił kulisy pracy nad filmem. Aktor opowiedział o swojej relacji z Anna-Marią Sieklucką. "W tamtym okresie mojego życia Anna-Maria i ja rzeczywiście byliśmy parą. Nasza prawdziwa relacja sprawiała, że wszystko przed kamerami wyglądało znacznie bardziej wiarygodnie, ponieważ łączyło nas prawdziwe uczucie" - wyznał Morrone. Już wcześniej mogliśmy zobaczyć ich razem w mediach, trzymających się za ręce i pozujących w romantycznych sytuacjach, brakowało jednak oficjalnego potwierdzenia ich związku. Anna-Maria Sieklucka unika tego tematu.