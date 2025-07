Wyciekło, ile może wynosić pensja Kingi Dudy. Zarabia więcej niż ojciec

Ci, którzy śledzą życie córki prezydenta wiedzą, że Kinga Duda studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również szkołę prawa na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie. W 2019 roku uzyskała tytuł magistra prawa. W kwietniu 2024 roku przystąpiła do egzaminu adwokackiego i uzyskała z niego wynik pozytywny. Dziś pracuje w kancelarii. Jest członkiem zespołu postępowań sądowych i arbitrażu. Ostatnio media obiegły informacje o jej awansie. Córka prezydenta nie ma powodów do narzekań.

Kinga Duda zarabia więcej niż jej ojciec? Na to wygląda

Redakcji Onetu udało się ustalić, że Kinga Duda w tym roku awansowała na stanowisko senior associate (starszego prawnika). Szacuje się, że zarobki na tym stanowisku wynoszą od 15 do 35 tys. zł netto. Oznacza to, że córka Andrzeja Dudy może już zarabiać więcej od niego. Z wyliczeń redakcji wynika, że polityk otrzymuje obecnie ok. 21 tys. zł netto.

Z informacji zamieszczonych na stronie kancelarii wynika, że Kinga Duda specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych oraz sądowych z dziedziny prawa cywilnego, oraz wynikających z realizacji projektów technologicznych. "Wspiera także klientów w negocjowaniu i przygotowywaniu kontraktów technologicznych, a także w ramach doradztwa przedprocesowego oraz wsparcia prawnego w zarządzaniu kontraktami technologicznymi na etapie ich realizacji oraz kończenia współpracy" - czytamy.

Kinga Duda wyszła niedawno za mąż. Ślub w Pałacu Prezydenckim wzbudził kontrowersje

Córka Andrzeja Dudy wzięła ślub na początku lipca. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Wiele osób zaczęło się zastanawiać, kto zapłacił za całą ceremonię. Kancelaria Prezydenta rozwiała wszelkie wątpliwości. "Ślub nie był organizowany ani współorganizowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Kancelaria (...) nie poniosła żadnych kosztów organizacji ślubu, nie angażowała pracowników Kancelarii (...), ani nie zawierała umów z podmiotami zewnętrznymi. Koszty związane ze ślubem pokrył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ze środków prywatnych, ponieważ uroczystość ta miała charakter prywatny" - tłumaczyła w oświadczeniu radca prawny Agnieszka Osińska.