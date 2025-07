Roksana Węgiel jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w Polsce. W lipcu wystąpiła na koncercie "Lato z Radiem i TVP", gdzie znalazła czas dla dziennikarzy. Podczas rozmowy z portalem Jastrząb Post padł temat jej wygranej w formacie "The Voice Kids", gdzie występowała w drużynie Edyty Górniak. Wokalistka była mentorką Węgiel i bardzo wspierała ją w programie.

Roksana Węgiel szczerze o kontakcie z Edytą Górniak. Chciałaby zostać jurorką w programie telewizyjnym?

Roksana Węgiel przyznała w wywiadzie, że na co dzień nie utrzymuje kontaktu z Edytą Górniak, jednak ze względu na zobowiązania zawodowe, ich drogi czasami się przecinają. - Jak się widujemy na różnych wydarzeniach, koncertach, to zawsze się ze sobą witamy i mamy miłą konwersację - powiedziała Roksana Węgiel. Młoda wokalistka wyjawiła także, czy planuje wystąpić w roli jurorki w programie telewizyjnym. Nie wyklucza takiej opcji w przyszłości. - Nie miałam takich planów na liście marzeń. To nie jest wykluczone, że kiedyś może będę, ale na razie nie mam takich planów. Bardzo dużo się u mnie dzieje w związku z muzyką. Cały czas pracuję nad nowym materiałem, pracuję nad płytą. Więc uważam, że jeśli będzie taki dobry moment na to, to czemu nie? - skwitowała Roksana Węgiel w wywiadzie.

Roksana Węgiel wprost o kłótniach z Kevinem Mglejem. Zaskakujące słowa. "Zgrzyty czasami są"

W maju mieliśmy okazję porozmawiać z Roksaną Węgiel. Zapytaliśmy wokalistkę o jej małżeństwo z Kevinem Mglejem. Zdobyła się na bardzo szczere i zaskakujące wyznanie. - Kevin to jest mój najlepszy przyjaciel. Wiadomo, że po jakimś czasie to zauroczenie znika i zaczyna się prawdziwa miłość, która nie zawsze jest łatwa, piękna, kolorowa. Ale jak się przyjaźnicie, to to zawsze przetrwa - mówiła w rozmowie z nami. Piosenkarka wspomniała także o kłótniach. - Zgrzyty czasami są, szczególnie w kwestiach zawodowych, bo czasami nasze zdania są odmienne. Aczkolwiek nie wpływa to w żaden sposób na naszą relację, oddzielamy te strefy - dodała Roksana Węgiel.