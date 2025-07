Julia Wieniawa pokazała łazienkę w domu w lesie. Patrzymy na wannę

Julia Wieniawa ma za sobą duże doświadczenie w show-biznesie. Młoda artystka spełnia się nie tylko jako influencerka, aktorka i wokalistka, ale także prężnie działająca bizneswoman. Ciężka praca pozwoliła jej na kupno piętrowego apartamentu w samym centrum Warszawy. Oprócz tego Wieniawa ma również m.in. posiadłość w lesie, która stała się jej miejscem do odpoczynku, z dala od miejskiego zgiełku. Julia Wieniawa chętnie dzieli się zdjęciami wnętrz w sieci.

Zobacz wideo Tyszka robił zdjęcia Wieniawie. Dlaczego jej się udało w życiu?

Julia Wieniawa pokazała łazienkę. Urządziła sobie lodową kąpiel

Julia Wieniawa może poszczycić się posiadłością w środku lasu. Z dala od szybkiego życia w mieście, jej dom jest swego rodzaju azylem. To właśnie tam Wieniawa odpoczywa i oddaje się twórczości artystycznej. Piosenkarka ostatnio zaprezentowała wnętrze łazienki. Pomieszczenie ma jasną podłogę i seledynowe kafelki. Jest pełne czarnych dodatków, takich jak wieszaki na ręczniki. Głównym elementem jest ogromna, wolnostojąca wanna. Julia Wieniawa pokazała fanom, jak się w niej relaksuje. Czasem urządza sobie ice bath, czyli lodową kąpiel. Co to daje? "Redukuje stres i stany zapalne, przyspiesza regenerację po treningu, poprawia koncentrację i nastrój, wzmacnia odporność i uczy panować nad emocjami. Moje ciało po ostatnich dwóch tygodniach ciągłych prób tanecznych totalnie tego potrzebowało" - opisała Wieniawa. Co sądzicie?

Julia Wieniawa w Warszawie ma ogromny apartament. Pojawił się pewien problem

Julia Wieniawa jakiś czas temu przeprowadziła remont w swoim apartamencie w Warszawie. Gwiazda ma wiele elementów vintage w swojej posiadłości. Wrażenie robi ogromny taras. Ze względu na pewien powszechny problem, wokalistka prawie w ogóle z niego nie korzysta. Wieniawa była w lipcu 2025 roku gościnią podcastu "Bliskoznaczni". W rozmowie z Katarzyną Nosowską i jej synem Mikołajem Krajewskim opowiedziała o szokującym problemie z gołębiami. - Dosłownie chce mi się płakać, jak wychodzę na ten taras. Mam o*****e wszystko. (...) Mamy teraz walkę z gołębiami, a wiadomo, nie można jakiś pułapek, trutek. (...) Ja mam cmentarzysko na tym tarasie. Otwieram pokrywę na grilla, taką na zimę, a tam dwa martwe gołębie, takie trupy. Dramat - zdradziła w podcaście Julia Wieniawa. ZOBACZ TEŻ: Wieniawa pozbierała się po rozstaniu z Rozbickim? Przyłapano ją na randce. Mamy zdjęcie!

