27 czerwca Justyna Żyła po raz drugi stanęła na ślubnym kobiercu. Wcześniej mężem celebrytki był skoczek narciarski - Piotr Żyła. Teraz na temat jej ukochanego nie wiadomo zbyt wiele. Pewne jest jedno - Justyna odnalazła prawdziwą miłość. "Poznałam człowieka o wielkim sercu, kogoś tak empatycznego. Nie znam drugiej takiej osoby, na której widok każdy się uśmiecha. Jest fantastyczny pod każdym względem. Kocham go miłością bezgraniczną, tak jak swoje dzieci" - mówiła na początku czerwca w rozmowie z Plotkiem. Miesiąc po ceremonii na profilu celebrytki pojawiły się nowe ujęcia ze ślubu. W komentarzach zaroiło się od zachwytów.

Justyna Żyła miesiąc temu wyszła za mąż. Taki film pojawił się na jej profilu

Romantyczne kadry trafiły na instagramowy profil Żyły miesiąc po ceremonii zaślubin. Widzimy na nim kilka ujęć z uroczystości w kościele. Nie zabrakło także kadrów z przygotowań do ślubu. W filmie pojawiły się również zdjęcia z sali weselnej. Zakochani zostali uchwyceni podczas pierwszego tańca. Z najnowszego nagrania dowiedzieliśmy się, że mąż Żyły działa w straży pożarnej. W pewnym momencie na salę wjechał nawet miniaturowy wóz strażacki. Wspomnienie tego wyjątkowego dnia przypadło do gustu obserwatorkom celebrytki. "Piękna para. Niech wasza miłość trwa wiecznie", "Dużo szczęścia i ogromne gratulacje", "Justyna, wyglądaliście wspaniale", "Przepiękny filmik" - pisały. Nagranie znajdziecie poniżej.

Justyna Żyła odniosła się do plotek na temat ciąży

Tuż po weselu celebrytka udzieliła krótkiego wywiadu, w którym opowiedziała o kulisach wymarzonego ślubu. "Wesele udało się, mam nadzieję, w stu procentach. Praktycznie wszystko sami organizowaliśmy. Nasi rodzice też mają dużo na głowie, ale nas wspierali. Sukienka z lokalnego salonu, czułam się w niej świetnie. Wyjątkowym prezentem było to, jak goście świetnie się bawili" - opowiadała w rozmowie z Jastrząb Post. Przy okazji odniosła się też do licznych plotek na temat domniemanej ciąży. Pod zdjęciami z uroczystości pojawiło się mnóstwo komentarzy od ciekawskich fanek, które insynuowały, że to właśnie dlatego Żyła zdecydowała się ponownie stanąć na ślubnym kobiercu. "Nie, nie jestem w ciąży" - zaprzeczyła stanowczo.