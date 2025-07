Kinga Duda, która na co dzień bardzo dba o swoją prywatność, znalazła się w centrum uwagi, gdy media poinformowały, że 5 lipca bieżącego roku wyszła za mąż. Co przy tym istotne, przyjęcie z okazji ślubu córki Andrzeja Dudy zorganizowano w Pałacu Prezydenckim. Fakt ten nie spodobał się wielu internautom, którzy domagali się, by ujawniono, ile kosztowała organizacja wydarzenia. Kancelaria Prezydenta RP wydała nowe oświadczenie w tej sprawie.

Kinga Duda wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim. Kancelaria Andrzeja Dudy wyjawia prawdę o kosztach

Zapytanie ws. kosztów i organizacji ślubu Dudy w pałacu wystosowała prawniczka Daria Brzezicka. Gdy kobieta otrzymała odpowiedź z kancelarii, postanowiła podzielić się nią w mediach społecznościowych. "Ślub (...), o którym mowa w zapytaniu, nie był organizowany ani współorganizowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Kancelaria (...) nie poniosła żadnych kosztów organizacji ślubu, nie angażowała pracowników Kancelarii (...), ani nie zawierała umów z podmiotami zewnętrznymi" - przekazano w oświadczeniu, pod którym podpisała się radca prawny Agnieszka Osińska. Podkreślono również, że było to w pełni prywatne wydarzenie, opłacone całkowicie przez Andrzeja Dudę.

"Koszty związane ze ślubem pokrył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ze środków prywatnych, ponieważ uroczystość ta miała charakter prywatny. (…) Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej przysługują lokale służące do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich i jego rodziny, a także lokale służące do zaspokojenia potrzeb reprezentacyjnych głowy państwa. Takim miejscem dla urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest w szczególności Pałac Prezydencki" - wyjaśniono dalej w dokumencie, nie podając jednak dokładnych kosztów organizacji przyjęcia.

Radczyni prawna zapytała o regulamin organizacji przyjęć w Pałacu Prezydenckim. Ta odpowiedź może zaskoczyć

Jak zauważyła we wpisie na X Daria Brzezicka, z otrzymanego przez nią oświadczenia wynika, że teoretycznie, każdy obywatel mógłby zorganizować w Pałacu Prezydenckim przyjęcie. Wszystko przez fakt, iż kancelaria wyjawiła, że nie prowadzi żadnych regulaminów co do korzystania z pomieszczeń w siedzibie prezydenta. "W zakresie, w jakim mowa w zapytaniu, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nie prowadzi rejestrów, ani wytycznych czy regulaminów" - napisano w dokumencie.