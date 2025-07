Jubileuszowa edycja Festiwalu Kabaretu w Koszalinie emitowana przez Polsat miała dostarczyć widzom niezapomnianych emocji. Wydarzenie reklamowano twarzami znanych gwiazd. Wśród nich znaleźli się m.in. autorzy słynnej "Wigilii" czyli kabaret Neo-Nówka, Kabaret K2 i Kabaret Zdolni i Skromni. Niestety, choć trybuny w amfiteatrze zapełniły się po brzegi, to poziom show pozostawił wiele do życzenia. Widzowie przed telewizorami byli bezlitośni.

30. Jubileuszowy Festiwal Kabaretu w Koszalinie. Internauci nie zostawili suchej nitki na skeczach

Jak zawsze, tuż po rozpoczęciu transmisji z Koszalina, w sieci zaroiło się od komentarzy widzów, którzy mieli okazję oglądać występy przed telewizorami. Większość z nich była zażenowana poziomem tegorocznych skeczów. "W tym roku te programy kabaretowe to naprawdę tragedia. (...) Ciągłe maglowanie polityki i to w dodatku topornie i bez pomysłu. Tak miałem ochotę obejrzeć dobre, świeże skecze, a tu znowu trzeba się namęczyć, żeby się uśmiechnąć. Wielka szkoda", "Tylko się zaczęło i już się nie chce oglądać", "Początek żenada. Czy teraz nie ma fajnych pomysłów, tylko polityka? Nie da się tego oglądać", "Ciężko się tego słucha i ogląda", "Te skecze w tym roku o niczym. Żarty prymitywne" - pisali. Niektórzy nie byli aż tak surowi. "Neo-Nówka oczywiście genialna", "Neo-Nówka ratuje ten wieczór", "Korólczyk super. Neo-Nówka też" - czytamy w sekcji komentarzy na oficjalnym fanpage'u Polsatu. A wy, co myślicie o tegorocznym poziomie festiwalu? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Agata Duda wyśmiana na festiwalu w Koszalinie. Tak z niej zażartowali

Część artystyczną otwarł Kabaret Zdolni i Skromni. Grupa przygotowała skecz, w którym Agata Duda oprowadza po Pałacu Prezydenckim nowego prezydenta. - Halo. Tu Karol Nawrocki. Nowy prezydent. Czy jest ktoś w tym Pałacu? - słyszymy na początku występu. Po chwili na scenę wchodzi aktorka wcielająca się w Agatę Dudę. - Dzień dobry - powiedziała po wyjściu zza kurtyny. - Agata, Agata Duda? - dopytywał z niedowierzaniem aktor wcielający się w Nawrockiego. - A co? Wyglądam inaczej niż w telewizji? - odparła lekko urażona. - Nie, ja jestem w szoku, że ty w ogóle mówisz - zażartował sceniczny Nawrocki, nawiązując tym samym do zarzutów kierowanych od lat w stronę pierwszej damy.