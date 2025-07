O Blake Lively jest ostatnio bardzo głośno w mediach. Aktorka i Justin Baldoni mają bardzo napięte relacje przez współpracę na planie "It Ends With Us" i przerzucają się wzajemnymi oskarżeniami, o czym więcej przeczytacie tutaj. Żona Ryana Reynoldsa twierdziła, że reżyser rzekomo ją molestował oraz celowo niszczył jej reputację. Mimo medialnej afery Blake Lively nie przestaje działać w mediach społecznościowych i właśnie zamieściła nowe nagranie, które może zaskoczyć wiele osób.

Blake Lively pokazała naturalne włosy. "Oto, jak zazwyczaj stylizuję"

Blake Lively najczęściej pokazuje się na większych wydarzeniach w bujnych lokach. Jak się okazuje, jej fryzura to efekt pielęgnacji oraz specjalnych produktów. Naturalnie jej włosy są proste, co zaprezentowała na nowym nagraniu w mediach społecznościowych. Przy okazji promowała swoją markę z kosmetykami. "Przez siedem lat pracowaliśmy nad stworzeniem najlepszych możliwych produktów, które spełniałyby wszystkie te wymagania. Udało nam się opracować wszystkie podstawowe produkty do włosów z wyjątkiem lakieru. Nie udało nam się znaleźć rozwiązania, które spełniałoby wszystkie wymagania. Dlatego nie wprowadziliśmy lakieru do włosów" - pisała aktorka.

Na zamieszczonym nagraniu Blake Lively m.in. używała musu, lakieru oraz wałków do włosów. "Oto, jak zazwyczaj stylizuję włosy, gdy wychodzę, oraz wszystkie produkty, których używam, i sposób ich stosowania. Nie zajmuje to dużo czasu. Efekt utrzymuje się przez kilka dni" - napisała Blake Lively w mediach społecznościowych. Chcecie zobaczyć, jak wyglądają naturalne włosy aktorki? Zobaczcie do naszej galerii zdjęć.

Blake Lively zasypana komentarzami. Internauci są zgodni. "Perfekcja"

Publikacja Blake Lively spotkała się z natychmiastową reakcją internautów. Wychwalali włosy aktorki w sekcji komentarzy. "Spójrzcie na ten błysk", "Wyglądasz zachwycająco", "Ikona", "Tak dobrze to wygląda", "Włosowy goal", "Perfekcja", "Królowa", "Chcę to wszystko" - pisali internauci w mediach społecznościowych.