Katarzyna i Cezary Żakowie doczekali się wnuczki, która pojawiła się na świecie w grudniu zeszłego roku. Aktorzy nieczęsto dzielą się prywatnością, starając się pozostawić rodzinne chwile dla siebie. Zdarzają się jednak wyjątki. Na najnowszym nagraniu, które pojawiło się na Instagramie gwiazdy, możemy usłyszeć jej umiejętności wokalne. Przysłuchuje się jej również wnuczka aktorki.

Katarzyna Żak śpiewa wnuczce. Fani się rozczulili

Aktorka udowodniła, że potrafi śpiewać, gdy usłyszeliśmy ją podczas tegorocznego festiwalu w Opolu. Wystąpiła na koncercie Premier z utworem "Bo jeśli miłość ma kres" i otrzymała nagrodę publiczności. 25 lipca Katarzyna Żak opublikowała nagranie, na którym prezentuje umiejętności wokalne na tarasie. Usłyszeliśmy utwór "Łagodna", który skomponował Janusz Strobel do słów Jana Wołka. "Uczę się nowej piosenki. Jeszcze nieidealnie, ale z sercem. To zwykły dzień – bez sceny, bez makijażu. Kawa, tekst, głos i emocje. Codzienność artystki, ale… widownia już jest. I to wystarczy, by śpiewać z jeszcze większą miłością" - napisała w poście na Instagramie. Widownię stanowiła jej siedmiomiesięczna wnuczka, co rozczuliło fanów aktorki. "Wnusia zachwycona", "Super Kasiu, ale jak słucha uważnie", "Jaka ona duża już", "Taka słodka publiczność jest bezcenna" - licznie komentowali obserwatorzy. Katarzyny Żak

Katarzyna Żak szczerze opowiedziała o roli babci

Aktorka nie kryła poruszenia, gdy ogłosiła fanom, że została babcią. Niedługo później obchodziła swój pierwszy Dzień Babci i z tej okazji udzieliła wywiadu. Wyjawiła, że czuje się w nowej roli świetnie. "Czuję się fantastycznie w roli młodej babci. Uważam, że babcie powinny być młode, żeby mieć dużo siły do pomocy, do zabawy, do aktywności" - mówiła w rozmowie z Plejadą. Podkreśliła jednak, że nie zamierza rezygnować z kariery. "Oczywiście to nie wyklucza mojej aktywności zawodowej, ponieważ ja cały czas intensywnie pracuję i jestem niezwykle aktywna. (…) Bardzo lubię spotkania i małe aktywności z moją wnusią" - przekazała wówczas aktorka.