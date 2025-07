To już kolejna edycja Festiwalu Kabaretu w Koszalinie - najstarszej imprezy kabaretowej w Polsce. Na liście kabareciarzy znaleźli się m.in. Jerzy Kryszak i Robert Korólczyk. Gospodarzami wydarzenia byli Leszek Malinowski, Waldemar Sierański i Maria Borzyszkowska, czyli gwiazdy kabaretu Koń Polski. Część artystyczną rozpoczął kabaret Zdolni i Skromni. To oni wpadli na pomysł skeczu, w którym Agata Duda oprowadza po Pałacu Prezydenckim nowego prezydenta. Kiedy pierwsza dama to zobaczy, nie będzie jej do śmiechu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk powiedział to Dudzie prosto w twarz! Prezydent milczał

"XXX Jubileuszowy Festiwal Kabaretu Koszalin 2025". Agata Duda rozliczona przez kabaret Zdolni Skromni. Tak ją zapamiętają?

- Halo. Tu Karol Nawrocki. Nowy prezydent. Czy jest ktoś w tym Pałacu? - słyszymy na początku występu. Po chwili na scenę wchodzi aktorka wcielająca się w Agatę Dudę. - Dzień dobry - wypaliła po wyjściu zza kurtyny - Agata, Agata Duda - mówił z niedowierzaniem aktor wcielający się w Nawrockiego. - A co? Wyglądam inaczej niż w telewizji? - odparła. - Nie, ja jestem w szoku, że ty w ogóle mówisz - zażartował sceniczny Nawrocki, nawiązując tym samym do zarzutów kierowanych od lat w stronę pierwszej damy.

To jednak nie wszystko. Oberwało się również Andrzejowi Dudzie. Aktorzy postanowili zażartować ze sposobu, w jaki prezydent podpisuje ustawy. Sugerowali, że robi to na polecenie Jarosława Kaczyńskiego, który komunikuje się przy pomocy... kota. - Wiesz które ustawy mam podpisywać, a które nie? Dopytywał aktor wcielający się w Nawrockiego. - Zadzwoni telefon. Jeśli w słuchawce kot zamiauczy raz - podpisujesz. Jeśli dwa razy to wetujesz. Jeśli trzy to jedziesz na Nowogrodzką zmienić żwirek w kuwecie - odparła mu odtwórczyni pierwszej damy.

Marta Nawrocka nie pójdzie śladami Agaty Dudy? "Różnice widoczne są już dziś"

Wiele osób zastanawia się, jaką pierwszą damą będzie żona Karola Nawrockiego. Ekspertka od PR Żaneta Kurczyńska uważa, że Nawrocka obierze zupełnie inną drogę niż jej poprzedniczka. "Już teraz można zauważyć, że Marta Nawrocka nie unika ważnych kwestii i stara się wyjść poza tradycyjny schemat 'pierwszej damy'. Sygnalizuje, że chce być osobą aktywną, nowoczesną, bliską ludziom i realnym problemom, a nie jedynie reprezentacyjnym symbolem. Na tle Agaty Dudy różnice są widoczne już dziś - przede wszystkim w sposobie komunikacji, tym, że ta komunikacja w ogóle jest, i otwartości na media społecznościowe. Można się spodziewać, że jej styl bycia pierwszą damą będzie bardziej naturalny i inkluzywny - z naciskiem na dialog i społeczność" - tłumaczyła w rozmowie z Plotkiem.