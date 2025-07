Agnieszka Kaczorowska ma dwie córki - Emilię, która przyszła na świat 26 lipca 2019 roku i Gabrielę, urodzoną 28 lipca 2021 roku. Obie dziewczynki obchodzą urodziny w lipcu, więc nic dziwnego, że tancerka zdecydowała się na podwójną imprezę. Na jej instagramowym profilu właśnie wylądowało nagranie ze świętowania. Trzeba przyznać, że gwiazda nie oszczędzała na dekoracjach.

Agnieszka Kaczorowska wyprawiła swoim córkom wyjątkowe przyjęcie. Róż i mnóstwo atrakcji

Kaczorowska świętowała urodziny swoich córek w wyjątkowo uroczej i kolorowej oprawie. Na dekoracjach dominowały pastelowe barwy – róż, mięta i błękit. Motywem przewodnim przyjęcia były urocze koty, inspirowane popularną bajką dla dzieci. Jedna z dekoracji przypominała różowy dom z kocimi uszami i wielkimi oczami. Na miejscu nie zabrakło również postaci kotów w formie grafik i figurek. Całość stworzyła magiczną, bajkową atmosferę, idealną dla małych solenizantek.

Tancerka zadbała również o różne atrakcje. Dziewczynki i ich koleżanki mogły wziąć udział w specjalnym kursie tworzenia kwiecistych koszyków. Animatorki przygotowały też inne kreatywne zabawy - nie zabrakło malowania twarzy i rąk kolorowymi farbami oraz grupowych tańców. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Agnieszka Kaczorowska wyczekuje nowej edycji "Tańca z gwiazdami". W końcu może odpalić wrotki

Jesienna edycja tanecznego show Polsatu zbliża się wielkimi krokami. Nie wiadomo jeszcze, z kim zatańczy Kaczorowska, ale medialne pogłoski wskazują na Marcina Rogacewicza. W ostatnim wywiadzie z "Faktem" tancerka przyznała, że nie może się doczekać powrotu na parkiet. "Myślę, że ta wiosenna edycja była dobrą rozgrzewką. Czuję się pewniej i czuję, że teraz mogę dopiero odpalić wrotki i dać z siebie jeszcze więcej. Sprawdziłam wiosną, że w moim tanecznym domu jest bezpiecznie i z większym zaufaniem mogę w to wejść po raz kolejny" - mówiła. W dalszej części zdradziła również, czego oczekiwałaby od swojego partnera. "Marzę zawsze o tym, by pracować z ludźmi i tańczyć z kimś, kto jest pracowity. Jak ktoś jest pracowity, ambitny i ma dobry mental, co oznacza, że jest wytrwały i zdyscyplinowany, to ja wytrenuję, ułożę choreografię, stworzę taneczne opowieści i będzie dobrze" - tłumaczyła.