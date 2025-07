Matcha stała się istnym hitem, więc nie dziwi, że wielu celebrytów decyduje się degustację napoju. Prawdopodobnie na kanwie popularności produktu w sieci Sandra Kubicka postanowiła otworzyć lokal, w których serwuje japońską herbatę. W mediach społecznościowych zawrzało, gdy kolejni influencerzy skarżyli się na smak matchy od Kubickiej. Pojawiały się filmiki, na których wypluwali napój. Trzy grosze w sprawie dorzuciła Blanka Lipińska.

Blanka Lipińska komentuje aferę związaną z matchą Sandry Kubickiej. Nie przebierała w słowach

Jednym z influencerów, który skrytykował produkt sprzedawany przez Sandrę Kubicką, był Dominik Rupiński. Nie krył rozczarowania napojem serwowanym w lokalu celebrytki i nawet go wypluł. - O k****a. To jest bardzo złe. (...)To nie jest matcha. Tam nie było matchy, tylko woda z syropem - grzmiał. - Muszę zanegować opinię, że nie czuć matchy, bo bardzo ją czuć, tylko jest niesmaczna i ma dziwny kolor - ocenił. W ślad Rupińskiego poszło wielu innych influencerów, którzy nie byli zadowoleni z tego, co otrzymali w lokalu Kubickiej - m.in. Julia Szponer. O tę sprawę została zapytana Blanka Lipińska w ramach zorganizowanego przez nią Q&A na Instagramie. "Co myślisz o aferze z matchą Sandry K.?" - zapytał jeden z internautów. "Myślę, że robi jej to dobrze marketingowo. Więc jeśli ktoś chciał jej zrobić krzywdę, to finalnie oddał przysługę" - stwierdziła celebrytka. "Amerykański marketing, nieważne jak, ważne, żeby mówili. Moim zdaniem najprostszy i najskuteczniejszy" - dodała.

Sandra Kubicka o negatywnych opiniach na temat jej matchy

Modelka przez pewien czas nie reagowała na negatywne opinie, ale w końcu postanowiła zabrać głos w tej sprawie. "My się już po prostu śmiejemy z tego w firmie, bo trochę tak jest, że to się trend stał taki, żeby robić recenzję u nas. Tylko jak tak na chłodno pomyślimy, ja takie miałam przemyślenie kilka dni temu, to jest tylko matcha. To nie jest, nie wiem, domestos w butelce, który każemy wam pić, tylko to jest po prostu matcha. I tak, jak mówiłam wcześniej, są takie, które mogą wam smakować i są takie, które mogą wam nie smakować" - stwierdziła na Instagramie. Następnie wspominała o głodujących ludziach. "Ale o czym myślałam, jak właśnie takie filmiki oglądałam, że na świecie jest tyle ludzi, którzy głodują, a ludzie się jedzeniem bawią dla zasięgów. No bo to jest zabawa, umówmy się, oni chcą tylko zasięgi, bo można by było powiedzieć, no nie smakuje mi, tyle, tak? No właśnie te kadry z wyrzucania, wypluwania i tak dalej. Tyle ludzi na świecie głoduje" - przekazała Kubicka. Więcej przeczytacie tutaj: Kubicka nie wytrzymała! Dosadnie podsumowała ludzi wypluwających jej matchę