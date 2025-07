W 2021 roku Amber Heard została mamą córki Oonagh, która przyszła na świat dzięki surogatce. Trzy lata później w mediach pojawiały się doniesienia o ciąży aktorki. 11 maja Heard potwierdziła, że urodziła bliźniaki. "Dzisiaj oficjalnie dzielę się wiadomością, że powitałam bliźniaki w rodzinie Heardów. Moja córka Agnes i mój syn Ocean zajmują mi ręce (i serce) po brzegi. (...) Zostanie matką samodzielnie i na własnych warunkach, pomimo problemów z płodnością. Było to najbardziej pokornym doświadczeniem w moim życiu" - pisała aktorka na instagramowym profilu. Teraz opublikowała nowe zdjęcia.

Amber Heard pokazała nowe zdjęcia. Zapozowała z córką. "W dobrym towarzystwie"

Amber Heard i jej znajomi, z którymi występuje w sztuce "Spirit of the People", wzięli udział w sesji zdjęciowej dla magazynu "Vogue". Aktorka pochwaliła się efektami na swoim instagramowym profilu. Na jednym ze zdjęć pojawiła się także jej córka. "W dobrym towarzystwie" - czytamy w opisie kadrów. Pod publikacją aktorki zaroiło się od komentarzy internautów. "Świetne, że wróciłaś", "Wyglądasz dobrze", "Fajnie cię widzieć", "To był absolutny przywilej mieć okazję zobaczyć twój występ! Sztuka była niesamowita, skłaniająca do myślenia i bardzo aktualna do czasów, w których żyjemy, a twój występ był niesamowity" - pisali.

Amber Heard nie udzielała się w mediach społecznościowych. "Jest to porażka"

Przez ostatnie miesiące Amber Heard nie zamieszczała zbyt dużo treści w mediach społecznościowych. Wszystko przez głośną sprawę z jej byłym mężem Johnnym Deppem, o której przeczytacie tutaj. Nie kryła rozczarowania wyrokiem sądu na korzyść aktora. "Mam złamane serce, że góra dowodów wciąż nie wystarczyła, żeby przeciwstawić się nieproporcjonalnej władzy i wpływom mojego byłego męża. Jeszcze bardziej jestem rozczarowana tym, co ten wyrok oznacza dla innych kobiet. Jest to porażka. Cofa nas do czasów, kiedy kobieta, która zabrała głos, mogła zostać publicznie zawstydzona i upokorzona" - pisała aktorka w mediach społecznościowych.