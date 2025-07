Kuba Wojewódzki powrócił z nowym felietonem, w którym jak zwykle nie obyło się bez uszczypliwości. Tym razem jego komentarze oscylowały wokół metamorfozy Roberta Lewandowskiego, Julii Wieniawy oraz jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami". Dziennikarz jak zwykle nie gryzł się w język.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski po 7 godzinach przesłuchań. Do sądu nie będzie musiał wracać

Kuba Wojewódzki skomentował nową fryzurę Roberta Lewandowskiego. Nie obyło się bez ironii

Wojewódzki od lat komentuje aktualne, głośne wydarzenia w show-biznesie na łamach autorskiej rubryki w "Polityce". Showman w swoim głośnym cyklu odniósł się do zmiany wizerunku przez Lewandowskiego, o którym pisały niemal wszystkie media. Przypomnijmy, że piłkarz niedawno pokazał się w jasnym blondzie, co natychmiast wywołało lawinę reakcji w mediach. Wojewódzki zareagował na tę przemianę z charakterystyczną ironią, przyrównując publiczne poruszenie do zjawisk niemal mistycznych. "Robert Lewandowski przefarbował się na blond. To wstrząsnęło mediami od "Dziennika", poprzez RMF, aż po TVN. Nie było tak istotnej informacji od czasu cudu w Sokółce, gdzie woda też zmieniła kolor" - stwierdził.

Kuba Wojewódzki komentuje miłosne poczynania Julii Wieniawy. Co napisał o jej domniemanej relacji z Kubą Karasiem?

Nie zabrakło też komentarza na temat życia uczuciowego Julii Wieniawy, którą ostatnio łączono z muzykiem Kubą Karasiem. Relacja ta wzbudziła kontrowersje, bo muzyka wcześniej wiązano z Jessicą Mercedes - dawną przyjaciółką aktorki. Wojewódzki odniósł się do tych zawiłości z przekąsem. "Sensacja. Podobno Julia Wieniawa spotyka się z Kubą Karasiem, byłym chłopakiem jej byłej przyjaciółki Jessiki Mercedes. Może jedno zdanie o byłym. Jest to szczątkowy imiesłów czynny" - napisał. Przy okazji dostało się również "Tańcowi z gwiazdami". Powodem była zapowiedź występu Barbary Bursztynowicz. Według felietonisty program ten stał się miejscem spotkań celebrytów, których łączy głównie… brak wspólnych tematów. "Była gwiazda 'Klanu' Barbara Bursztynowicz wystąpi w 'Tańcu z gwiazdami'. Niech będzie błogosławiony ten program, albowiem jest wspólną sprawą ludzi, którzy nie mają sobie nic do powiedzenia" - gorzko podsumował Wojewódzki.