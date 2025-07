Izabela Juszczak postanowiła wziąć udział w piątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli fryzjerkę ze Śląska z Kamilem. Ich małżeństwo początkowo sprawiało wrażenie bardzo udanego. Niestety, po pewnym czasie doszło do bolesnego rozstania. "Jesteśmy w takiej sytuacji, w której życzylibyśmy sobie, żebyście się odwalili. To kieruję do hejterów i osób, które nie potrafią uszanować takich czy innych decyzji (...)" - napisał wtedy zdenerwowany Kamil na swoim profilu na Instagramie. Od tamtej pory Iza starała się znaleźć "tego jedynego" poza kamerami. W 2024 roku ogłosiła, że ma nowego partnera. Niestety, kilka miesięcy temu para się rozstała. Izabela nie martwi się i korzysta z życia.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Izabela świętowała urodziny. Było luksusowo

Izabela Juszczak z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" obchodziła 40. urodziny. Z tej okazji w sieci pojawił się wyjątkowy wpis. Kobieta zapozowała z tortem. "Za mną wiele dróg – czasem prostych, czasem pełnych zakrętów. Niosły mnie różne emocje, doświadczenia, wybory. Ale dziś… czuję w sobie siłę, jakiej nigdy wcześniej nie znałam. I choć były momenty ciemności, to teraz coraz mocniej widzę światło – swoje własne. To nie tylko urodziny. To symbol nowego początku. To czas, w którym uczę się kochać siebie naprawdę – bezwarunkowo. Dbam o swoje wewnętrzne dziecko, słucham swojego serca, daję sobie przestrzeń i czułość, której tak długo potrzebowałam" - czytamy w poście. Nie obyło się bez imprezy. Izabela zorganizowała luksusowe przyjęcie. W sieci pojawiły się nagrania, na których radośnie tańczy ze znajomymi. Uwagę przyciąga ścianka z balonów na sali. Izabela wystąpiła w białym, koronkowym kombinezonie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Izabela wypowiedziała się na temat przyszłości

Izabela chętnie rozmawia z fanami w mediach społecznościowych. W jednej z sesji "Q&A" zorganizowanej przez byłą uczestniczkę "ŚOPW" padło pytanie odnośnie do nowego związku. Kobieta przyznała, że jest bardzo szczęśliwa. Otworzyła się także na temat dziecka. Choć nie jest w ciąży, to bardzo intensywnie myśli o macierzyństwie. "Planuje pani dzieci"? - zapytał jeden z obserwatorów. Izabela była pewna odpowiedzi. "Tak, chciałabym zostać mamą" - odpowiedziała krótko. Jak widać, kobieta ma konkretne plany na przyszłość. Śledzicie Izabelę w mediach społecznościowych? ZOBACZ TEŻ: Adrian ze "Ślubu" wciąż jest w szpitalu. Anita przekazała nowe wieści o sytuacji męża