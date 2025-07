Polscy celebryci chętnie opisują swoje perypetie na lotniskach. Niedawno podróż relacjonowała Małgorzata Rozenek, która wybrała się na rodzinne wakacje do Turcji. Ostatnio natomiast do grona narzekających na lotniskowe przygody dołączył dziennikarz "Dzień dobry TVN" Michał Cessanis. Reporter doczekał się odpowiedzi od Polskich Portów Lotniczych.

Dziennikarz "Dzień dobry TVN" opisał "taksówkowy koszmar" na lotnisku

Michał Cessanis narzekał ostatnio na "taksówkowy koszmar" na Lotnisku Chopina w Warszawie. Dziennikarz "Dzień dobry TVN" ubolewał nad tym, że podróżnym trudno jest znaleźć transport z lotniska. "Jestem wkurzony! Mam wrażenie, że jest gorzej, niż było (...) Trafiam na gigantyczne kolejki pasażerów czekających na taksówki, Bolty i Ubery. Auta wjeżdżają niezwykle wolno i jest ich zdecydowanie za mało" - pisał w mediach społecznościowych. "System jest totalnie niewydolny i to od lat! Mój rekord czekania w kolejce do taksówki to blisko 30 minut. Ostatnio znów utknąłem po lądowaniu. Mam więc radę dla podróżnych: unikajcie taksówek na Chopinie, wyjedźcie z lotniska autobusami miejskimi, a dalej przesiądźcie się w taksówki. Będzie zdecydowanie szybciej" - kontynuował. Reporter wywołał do odpowiedzi także włodarzy lotniska.

Proponuję też, by prezes Polskich Portów Lotniczych sprawdził na własnej skórze, jak funkcjonuje największe lotnisko Polsce, za które odpowiada

- zaapelował. W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo opinii internautów, którzy zgadzali się ze słowami dziennikarza.

Polskie Porty Lotnicze odpowiedziały Michałowi Cessanisowi

Dziennikarz nie musiał długo czekać na reakcję Polskich Portów Lotniczych. "W odniesieniu do sygnałów o kolejkach do taksówek na Lotnisku Chopina podkreślamy, że pasażerowie mają do dyspozycji szereg wygodnych rozwiązań transportowych" - czytamy w komentarzu przekazanym Plejadzie. "Na poziomie przylotów funkcjonuje postój taksówek rekomendowanych przez Lotnisko Chopina, można również zamówić dowolną inną korporację taksówkarską czy skorzystać z komunikacji miejskiej: autobusów, pociągów Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej" - dodano. W komunikacie podkreślono też, że włodarze lotniska nie odpowiadają za dostępność taksówek. "Warto nadmienić, że Polska notuje obecnie jeden z najszybszych wzrostów ruchu lotniczego w Europie, a aktualnie jesteśmy w szczycie sezonu wakacyjnego, obsługując codziennie nawet 70–80 tys. Pasażerów" - czytamy. Przekazano też, że zarządzający lotniskiem dokładają wszelkich starań, aby zapewnić komfort pasażerom.