Taylor Swift długo nie mogła znaleźć szczęścia w miłości, a wszystkie emocje związane z trudnymi damsko-męskimi doświadczeniami przelewała na papier, tworząc hit za hitem. W 2023 roku wszystko się jednak zmieniło, gdy poznała Travisa Kelce'a, z którym tworzy udany związek do tej pory. Zanim jednak się z nim związała, spotykała się z Mattym Healym, założycielem The 1975. Teraz, ku zaskoczeniu wszystkich, jego matka zabrała głos.

Niedoszła teściowa dopiekła Taylor Swift. Nikt się tego nie spodziewał

Relacja Taylor Swift i Matty'ego Healy'ego ponoć również została uwieczniona i to w postaci albumu "The The Tortured Poets Department", w którym Taylor Swift miała opisać ich romans. Wydawałoby się więc, że sprawa jest definitywnie zamknięta, tym bardziej że minęły już dwa lata, od kiedy wokalistka spotyka się ze sportowcem. Nic jednak bardziej mylnego, bo właśnie matka Healy'ego postanowiła wypowiedzieć się na temat niedoszłej synowej.

Denise Welch, bo tak nazywa się kobieta, jest aktorką i gwiazdą telewizji, i w czwartek, 24 lipca, wystąpiła w programie "Watch What Happens Live!", gdzie została zapytana o album Swift, w którym rzekomo artystka nawiązała do jej syna. - Oczywiście, pod groźbą śmierci nie mogę mówić o tym albumie, ale cieszę się, że straciłam rolę jej teściowej - powiedziała. - Nie żebym coś do niej miała, po prostu to było trudne - wyjaśniła. To jednak nie wszystko, bo matka Matty'ego postanowiła wbić kolejne szpile w Swift. - Nie wolno jej nic mówić, a potem pisze o tym cały album - podkreśliła i dodała, że obecnie jej syn jest szczęśliwy z narzeczoną Garbiellą, która jest "cudowna". Poszliśmy dalej - powiedziała Welch.

