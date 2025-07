Wiadomość o śmierci Joanny Kołaczkowskiej obiegła media w czwartek 17 lipca. Artystka kabaretowa zmagała się z nowotworem mózgu. Pogrzeb gwiazdy kabaretu Hrabi odbędzie się w poniedziałek 28 lipca. Satyryczka spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. W sieci pojawił się nekrolog opublikowany przez telewizję Polsat. Słowa pożegnania chwytają za serce.

Polsat zamieścił nekrolog Joanny Kołaczkowskiej. Łzy same napływają do oczu

Śmierć Joanny Kołaczkowskiej była szokiem dla jej przyjaciół z branży. Gwiazdy we wzruszających słowach żegnały zmarłą artystkę w mediach społecznościowych. Teraz w serwisie nekrologi.wyborcza.pl pojawiło się wzruszające pożegnanie satyryczki przygotowane przez jej kolegów i koleżanki z Polsatu.

Asiu, z ogromnym bólem i smutkiem żegnamy cię, nasza kochana artystko o niepowtarzalnym talencie i sercu pełnym empatii, życzliwości i pogody ducha. Twoja obecność na scenie i poza nią była dla nas źródłem radości, inspiracji oraz inteligentnego humoru

- czytamy. - Dziękujemy ci za każdą wspólną chwilę, za twoją obecność, za to, że byłaś z nami. Twoje odejście pozostawiło pustkę, której nie da się wypełnić. Ale wierzymy, że tam, gdzie teraz jesteś, rozbrzmiewa śmiech, który tak pięknie potrafiłaś wywoływać. Asiu, spoczywaj w pokoju. Składamy serdeczne wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym. Przyjaciele z Polsatu – przekazano.

Joanna Kołaczkowska zaplanowała swój pogrzeb. Miała jedną prośbę

W jednym z odcinków podcastu "Mówi się", który Joanna Kołaczkowska współprowadziła z Szymonem Majewskim, artystka zdradziła, jak chciałaby, aby wyglądał jej pogrzeb. - Mam takie wyobrażenie, przede wszystkim, żeby mnie skremować. Tutaj bardzo poproszę, żeby nikt nie dopuścił, żeby pochować ciało - wyznała satyryczka. Gwiazda kabaretu Hrabi wyjawiła również, jak ma wyglądać ceremonia. - Myślę, że chciałabym, żeby był to pogrzeb humanistyczny, ponieważ byłam na takich pogrzebach. Były niesamowite. Naprawdę przeżywaliśmy. Miałam poczucie, że przychodzę na pożegnanie tej osoby, którą znałam. Śpiewaliśmy piosenki, występy były dla tej osoby. Było bardzo, bardzo, no ja wiem, że głupio to zabrzmi, ale było świetnie - opowiadała.