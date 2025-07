Matylda Damięcka regularnie komentuje bieżące wydarzenia przy pomocy swoich grafik, które wrzuca na Instagram. W ten sposób odnosi się zarówno do codziennych, jak i tych nagłych oraz niespodziewanych spraw. W ostatnich dniach za pomocą grafik Matylda Damięcka pożegnała znanych artystów - Joannę Kołaczkowską, która zmarła 17 lipca i Ozzy'ego Osbourne'a, który odszedł zaledwie kilka dni później, czyli 22 lipca. Teraz w ten sam sposób postanowiła upamiętnić legendę wrestlingu - Hulka Hogana, który zmarł 24 lipca.

Matylda Damięcka pokazała nową grafikę. Tak żegna Hulka Hogana

Matylda Damięcka opublikowała nową grafikę na InstaStories. Nie towarzyszy jej żaden opis, więc możemy podziwiać jedynie jej pracę. Artystka zilustrowała Hulka Hogana, przedstawiając go w typowym dla niego wydaniu - z długimi, żółtymi włosami i żółtymi wąsami. Do tego narysowała mu czerwoną bandanę na głowie i okulary przeciwsłoneczne. Wystarczyło parę kresek, by Matyldzie Damięckiej w pełni udało się oddać jego charakterystyczny wizerunek, z którym nie rozstawał się przez lata.

Nagła śmierć Hulka Hogana. Podano prawdopodobną przyczynę

Hulk Hogan zmarł 24 lipca w swoim domu na Florydzie w wieku 71 lat. Według relacji, którą przedstawił serwis TMZ, służby przybyły do jego posiadłości, ale życia Hogana nie udało się uratować. "Powiedziano nam, że przed domem Hogana zaparkowanych było mnóstwo radiowozów i karetek pogotowia. Ikona sportu została wyniesiona z domu na noszach i przeniesiona do karetki" - czytamy na łamach serwisu TMZ. Medykom nie udało się uratować Hogana. Oficjalnie nie podano jednak, co było przyczyną jego śmierci, ale według zagranicznego serwisu, był to zawał serca. W ostatnich tygodniach w mediach można było przeczytać, że Hogan podupadł na zdrowiu. Plotki te skrzętnie dementowała jego żona, Sky Daily, twierdząc, że jej ukochany "ma silne serce". W maju tego roku legendarny wrestler przeszedł operację szyi. Pojawiały się pogłoski, jakoby celebryta nie miał się po niej czuć najlepiej. Mówiono również, że był na "łożu śmierci". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.