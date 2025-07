"Taniec z gwiazdami" poinformował, że w najnowszej edycji show zobaczymy nikogo innego, a Marcina Rogacewicza. "Do tanecznej rywalizacji dołącza Marcin Rogacewicz - aktor filmowy, serialowy i teatralny, którego widzowie mogą kojarzyć m.in. z seriali 'Komisarz Alex', 'Przyjaciółki' czy 'Na dobre i na Złe'. Od lat obecny na ekranie i scenie, teraz sprawdzi się w zupełnie nowej roli! Czy taneczny parkiet będzie jego kolejną sceną, na której podbije serca publiczności?" - przekazano w opisie pod zdjęciem na Instagramie. Fani programu szybko zabrali głos w tej sprawie. Zdania były podzielone.

Zobacz wideo Musiałkowski o zwycięzcach "Tańca z gwiazdami". Ma inne zdanie niż Kaczorowska

"Taniec z gwiazdami" oficjalnie potwierdza. Marcin Rogacewicz dołączył do grona uczestników

Pod ogłoszeniem udziału Rogacewicza w sieci prędko zebrało się wiele komentarzy. Część internautów przeczuwała angaż popularnego aktora, dlatego nie kryli zadowolenia z działań produkcji. "O extra, powodzenia!", "A jednak! Fajnie", "Sami fajni faceci w tej edycji", "Wiedziałam. Zostawiliście wisienkę na torcie na końcu!", "No i super", "Skład męski w tej edycji jest the best" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Z drugiej strony pojawiły się także mniej przychylne komentarze. Część użytkowników odniosła się do plotek na temat występu Rogacewicza u boku Agnieszki Kaczorowskiej, z którą ma się rzekomo prywatnie spotykać. "Mam dość Agnieszki Kaczorowskiej po grzaniu tematu rzekomego romansu z Filipem dla rozgłosu, a teraz to przekroczy wszelkie granice, bo przecież nikt nie ma wątpliwości z kim zatańczy Marcin" - napisał jeden z internautów.

Kogo jeszcze zobaczymy w nowym "Tańcu z gwiazdami"? Ogłoszono już 11 uczestników

Przypomnijmy, że 17. edycja "TzG" ruszy na Polsacie jesienią bieżącego roku. Wśród uczestników znalazło się wiele bardzo znanych w polskim show-biznesie nazwisk. Jak już potwierdzono, o Kryształową Kulę zawalczą niebawem: Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Michał Czernecki, Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz, Maurycy Popiel, Lanberry, Aleksander Sikora oraz wspominany Marcin Rogacewicz. W poprzednim sezonie programu na parkiecie mogliśmy podziwiać 12 gwiazdorskich par. Możemy więc podejrzeć, że produkcja show ogłosił jeszcze jednego uczestnika.