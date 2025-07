24 lipca media obiegła informacja o śmierci Hulka Hogana. Wrestler znany szerszej publiczności z takich produkcji, jak: "Pan Niania", "Kosmita z przedmieścia" czy "Grom w raju" miał 71 lat. TMZ podało, że gwiazdor miał dostać zawału serca w domu na Florydzie. Wezwano pogotowie, a ratownicy wynieśli go na noszach. Nie udało się go uratować. Na jego śmierć zareagował już Donald Trump.

Donald Trump o śmierci Hulka Hogana

Hulk Hogan otwarcie popierał Donalda Trumpa. Wspierał polityka m.in. podczas ostatniej kampanii prezydenckiej. Przypomnijmy, że wystąpił na Konwencji Narodowej Republikanów, a podczas przemówienia, na oczach widowni, rozdarł koszulkę, którą miał na sobie. Pod tą znajdowała się kolejna - czerwona z napisem "Trump, Vance. Make America great once again 2024". - Co się stało w zeszłym tygodniu, kiedy zaatakowali mojego bohatera i próbowali zabić kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych? Dość tego!. (...) Niech Trumpomania szaleje, bracie! Niech Trumpomania znów rządzi! Niech Trumpomania znów uczyni Amerykę wielką! - krzyczał 18 lipca 2024 roku.

Po tym, jak do mediów trafiła informacja o śmierci wrestlera, Donald Trump opublikował wpis na platformie Truth Social, w którym pożegnał zmarłego 71-latka. "Dzisiaj straciliśmy wielkiego przyjaciela, Hulka Hogana" - zaczął, a później dodał: "Hulk Hogan był wierny idei MAGA – silny, twardy, inteligentny, ale przede wszystkim miał ogromne serce. Wygłosił absolutnie elektryzujące przemówienie podczas Narodowej Konwencji Partii Republikańskiej, które było jednym z najważniejszych wydarzeń całego tygodnia" - mogliśmy przeczytać.

Na tym nie koniec. Polityk wspomniał również o bliskich słynnego wrestlera. "Zabawiał fanów z całego świata, a jego wpływ na kulturę był ogromny. Jego żonie Sky i rodzinie składamy najserdeczniejsze życzenia i wyrazy miłości. Będziemy bardzo tęsknić za Hulkiem Hoganem" - pisał. Jego wpis ukazał się też na oficjalnej stronie Białego Domu.

Kariera Hulka Hogana

Hogan był największą gwiazdą wrestlingu lat 80. oraz 90. XX wieku. To właśnie wtedy wybuchła "Hulkamania", która objęła niemal całe Stany Zjednoczone. WWE, czyli organizacja zajmująca się widowiskami związanymi z wrestlingiem, swoją potęgę budowała właśnie na postaci Hogana. To on wówczas toczył walki wieczoru Wrestlemanii, czyli wrestlingowego odpowiednika futbolowego SuperBowl. Hogan jest sześciokrotnym zdobywcą mistrzostwa WWE. Ponadto w latach 2005-2007 miał nawet własne reality show "Uparty jak Hogan". W ostatnim czasie gwiazdor nie udzielał się już medialnie.