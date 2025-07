Kelly Osbourne jest najpopularniejszym z szóstki potomstwa dzieckiem Ozzy'ego Osbourne'a. Artystka podbiła serca widzów jeszcze za czasów emisji reality show "Rodzina Osbourne'ów", dzięki czemu mogła w późniejszych latach rozkręcić medialną karierę. Gdy 22 lipca 2025 roku przekazano smutne wieści o śmierci ojca gwiazdy, wszystkie oczy skierowały się w stronę 40-latki. Kelly zdecydowała się opublikować poruszający post na Instagramie.

Kelly Osbourne zabrała głos po śmierci ojca. Tym wpisem wyraziła więcej niż tysiąc słów

Przypomnijmy, że Ozzy Osbourne zmarł we wtorek 22 lipca w wieku 76 lat. Muzyk przebywał w swojej posiadłości w Buckinghamshire w Anglii. Zaledwie niecałe trzy tygodnie przed śmiercią artysta zagrał pożegnalny koncert "Back to the Beginning" wraz z zespołem Black Sabbath. To właśnie podczas tego wydarzenia Ozzy był świadkiem zaręczyn córki Kelly z członkiem zespołu Slipknot Sidem Wilsonem. Nagranie z momentu oświadczyn gwiazda udostępniła później na swoim profilu w mediach społecznościowych. Widzimy na nim uśmiechniętego i cieszącego się szczęściem córki Ozzy'ego.

25 lipca 40-latka zabrała głos po śmierci ojca. Na Instagramie zamieściła krótki wpis z poruszającym komentarzem. "Jestem nieszczęśliwa. Jestem bardzo smutna. Straciłam najlepszego przyjaciela, jakiego kiedykolwiek miałam" - przekazała Kelly, dodając emotkę złamanego serca. W komentarzach pod jej wcześniejszymi postami internauci zaczęli składać artystce kondolencje.

Tak reszta dzieci Ozzy'ego Osbourne'a zareagowała na jego śmierć. Żegnają legendarnego muzyka

Oprócz Kelly Ozzy Osbourne posiadał jeszcze piątkę dzieci - z Thelmą Riley wychowywał Jessicę, Louisa oraz adoptowanego Elliota, a z drugą żoną Sharon córkę Aimee oraz syna Jacka. Na śmierć ojca w mediach społecznościowych zareagowali również wspominani Jessica i Louis. Córka muzyka udostępniła post, w którym poinformowano o odejściu Osbourne'a z podpisem "RIP Ozzy" (z ang. spoczywaj w pokoju - red.), a jej brat na znak żałoby zmienił zdjęcia profilowe na Instagramie i Facebooku na czarne tło.