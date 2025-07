Ostatnimi czasy głośno jest o matchy, którą w swoim lokalu serwuje Sandra Kubicka. Poruszenie w mediach społecznościowych wywołała recenzja Dominika Rupińskiego, któremu napój nie przypadł do gustu. - O k****a. To jest bardzo złe - mówił skwaszony influencer na nagraniu, które pojawiło się na jego profili na Instagramie. - Muszę zanegować opinię, że nie czuć matchy, bo bardzo ją czuć, tylko jest niesmaczna i ma dziwny kolor - grzmiał. W sieci pojawiły się również filmiki, na których influencerzy wypluwają matchę Kubickiej. Głos w sprawie postanowił zabrać znany trener, Daniel Kuczaj znany w sieci jako Qczaj.

Qczaj dosadnie skomentował wypluwanie matchy Sandry Kubickiej przez influencerów. Sam też jej spróbował

Qczaj nie ukrywał irytacji związanej z reakcjami inluencerów. - Kiedyś, za moich czasów, żeby zasłynąć, to trzeba było wejść na scenę, wierszyk powiedzieć, piosenkę zaśpiewać, dygnąć, ewentualnie, według niektórych, d**y dać. Trzeba było wykonać jakiś wysiłek, jakieś zaangażowanie - stwierdził na filmiku, który pojawiło się na jego Instagramie. - Dziś wystarczy iść do Sandry Kubickiej na matchę, skrzywić się: "Tak, mam od Sandry Kubickiej matchkę i, k***a, mam sraczkę teraz". Wypluć, wyrzucić do kosza, nagrać to oczywiście, bo nie można wypić. Trzeba ostentacyjnie, spektakularnie wypluć, żeby gawiedź mogła zaklaskać - grzmiał na nagraniu.

Trener postanowił sam spróbować matchy. Przyznał, że nigdy wcześniej nie miał okazji spróbować tego napoju. - Ja w ogóle nigdy nie piłem matchy. To moja pierwsza matcha, więc jestem prawiczkiem matchowym - opowiadał. Podkreślił, że sam zapłacił za produkt. - Dobre. O Jezu, bardzo dobre! - ocenił. -Zmatchała mnie. I bardzo smaczne. Wcale ich nie wyrzucę do kosza, wypiję obydwie - zaznaczył Qczaj.

Anna Lewandowska skomentowała matchę Sandry Kubickiej

Anna Lewandowska również postanowiła spróbować matchy, którą serwuje Kubicka. "Tymczasem mój przyjaciel (...) przywiózł mi matchę (...). Sandra, (...) gratuluję. Przepyszne, bardzo dobre. Słuchajcie, uwielbiam matchę. Dobra robota" - podzieliła się na Instagramie swoimi przemyśleniami celebrytka. Kubicka zareagowała niemal natychmiast na słowa trenerki. Udostępniła nagranie Landowskiej na relacji na Instagramie i napisała krótko: "Cieszę się, że smakuje".