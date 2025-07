Od 25 czerwca do 15 lipca Sławosz Uznański-Wiśniewski przebywał w przestrzeni kosmicznej. Następnie udał się do Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej w Kolonii. 24 lipca polski astronauta w towarzystwie małżonki przyleciał do Polski. Tłum entuzjastycznie przywitał go na Lotnisku Chopina. Uznańscy-Wiśniewscy tego samego dnia pojawili się w studiu TVN24. Polityczka opowiedziała o emocjach, jakie czuła.

Sławosz Uznański-Wiśniewski o pobycie w kosmosie. Jego żona nie kryła poruszenia

Drugi Polak w kosmosie powrócił do kraju 24 lipca i już zdążył pojawić się w programie "Fakty po faktach". U jego boku pojawiła się żona. Zakochani udzielili wywiadu Piotrowi Kraśce. Astronauta opowiedział o kulisach misji, a jego ukochana nie kryła, że dla niej również było to ogromne przeżycie. - To były potężne emocje. Z jednej strony naturalna obawa o zdrowie i życie Sławosza - mówiła Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, wspominają o zamianie kapsuł i problemach ze startem męża. - My jako rodzina czuliśmy potężne obawy i niepokój o życie naszego najdroższego Sławosza. (...) Jestem z męża dzisiaj szalenie dumna - podkreślała polityczka.

Następnie prezenter zapytał o jej emocje związane ze startem astronauty. - To były jedne z takich najbardziej zatrważających kilkudziesięciu minut mojego życia. (...) Seria kontrolowanych wybuchów technicznych wynosząca mojego męża na orbitę okołoziemską z prędkością 27 tysięcy kilometrów. Siedzi tam mój najdroższy człowiek. (...) Ja trzymałam wtedy za rękę Piotra, tatę Sławosza, z cała rodziną staliśmy na balkonie. Patrzyliśmy, jak ta rakieta wynosi Sławosza do góry i to było w takim samym stopniu piękne, co zatrważające - stwierdziła. - Jak ten człon już się odłączył, to poczuliśmy tak ogromną ulgę. To całe napięcie wielu ostatnich tygodni przygotowywania się. (...) To napięcie odpuściło. Łzy szczęścia, że jest bezpieczny i że może się spełniać - dodała Uznańska-Wiśniewska.

Sławosz Uznański-Wiśniewski dopiero wrócił do Polski, a już ma napięty terminarz

Sławosz Uznański-Wiśniewski wzbudza spore poruszenie w przestrzeni medialnej. Pomimo że dopiero wrócił do kraju, zdążył już udzielić kilku wywiadów. A to jeszcze nie jest koniec. W piątek, 25 lipca astronauta pojawi się w "Pytaniu na śniadanie" i najpewniej opowie o swojej misji kosmicznej i doświadczeniach z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.