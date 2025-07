Śmierć legendarnego Hulka Hogana poruszyła cały świat. 71-letni wrestler zmarł niespodziewanie w swoim domu w Clearwater na Florydzie. Przyczyną zgonu najprawdopodobniej było nagłe zatrzymanie akcji serca. Choć w ringu święcił triumfy i na trwałe zapisał się w historii popkultury, jego życie prywatne dalekie było od ideału. Jego relacje z dziećmi, szczególnie z córką Brooke, w pewnym momencie uległy całkowitemu rozpadowi.

Brooke Hogan zerwała kontakt z rodzicami. "Od dzieciństwa znęcano się nade mną fizycznie i psychicznie"

Brooke Hogan, córka legendarnego wrestlera Hulka i Lindy Hoganów, którzy rozstali się w 2009 roku, od kilku miesięcy otwarcie mówi o trudnych doświadczeniach z przeszłości. W emocjonalnym wpisie na Instagramie wyznała, że przez wiele lat miała doświadczać przemocy - zarówno psychicznej, jak i fizycznej - w rodzinnym domu. To właśnie te traumatyczne przeżycia skłoniły ją do całkowitego odcięcia się od obojga rodziców. "Mam zupełnie odrębne powody zerwania kontaktu z każdym z moich rodziców. Brak kontaktu z moją mamą nie ma nic wspólnego z moim tatą, a brak kontaktu z moim ojcem nie ma nic wspólnego z moją mamą. Dotyczy to również drugiej i trzeciej żony mojego taty. Ta decyzja została podjęta wyłącznie na podstawie tego, jak każde z nich traktowało mnie bezpośrednio przez całe moje życie" - napisała na Instagramie wiosną 2025 roku. "Od dzieciństwa znęcano się nade mną psychicznie. Niestety, często przeradzało się to w przemoc fizyczną. Czasami nie przez tę osobę, po której byście się tego spodziewali. Nadużycia przybierają różne kształty i rozmiary" - dodała.

Brooke Hogan od trzech lat jest mężatką i matką trójki dzieci

W ostatnim czasie Brooke postanowiła odciąć się od świata show-biznesu. Zamiast tego skupiła się na rodzinie. W 2022 roku poślubiła byłego hokeistę Stevena Oleksy'ego i razem wychowują trójkę dzieci. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się kulisami życia prywatnego. Oprócz wspomnianej córki Hulk Hogan doczekał się także syna Nicka Hogana. Zarówno Brooke jak i Nick w przeszłości razem z ojcem występowali w reality show "Uparty jak Hogan".

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy?

Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. [LINK: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy ]

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.