Hulk Hogan przez lata był jednym z najpopularniejszych wrestlerów. Jego walki przez lata śledziły miliony widzów. Jak przekazał portal TMZ, Zmarł w swoim domu w wieku 71 lat. zmarł w swoim domu na Florydzie. Według relacji, którą przedstawił zagraniczny serwis, służby przybyły do jego posiadłości, ale życia Hogana nie udało się uratować.

Hulk Hogan nie żyje. To miało być przyczyną jego śmierci

Służby medyczne przybyły do domu legendarnego wrestlera po zgłoszeniu o zatrzymaniu akcji serca. "Powiedziano nam, że przed domem Hogana zaparkowanych było mnóstwo radiowozów i karetek pogotowia. Ikona sportu została wyniesiona z domu na noszach i przeniesiona do karetki" - czytamy na łamach serwisu TMZ. Medykom nie udało się uratować Hogana. Oficjalnie nie podano jednak, co było przyczyną jego śmierci, ale według zagranicznego serwisu, był to zawał serca. W ostatnich tygodniach w mediach można było przeczytać, że Hogan podupadł na zdrowiu. Plotki te skrzętnie dementowała jego żona, Sky Daily, twierdząc, że jej ukochany "ma silne serce". W maju tego roku legendarny wrestler przeszedł operację szyi. Pojawiały się pogłoski, jakoby celebryta nie miał się po niej czuć najlepiej. Mówiono również, że był na "łożu śmierci".

Hulk Hogan był legendą wrestlingu. Spełniał się również w innej branży

Hogan był największą gwiazdą wrestlingu lat 80' oraz 90' XX wieku. To właśnie wtedy wybuchła "Hulkamania", która objęła niemal całe Stany Zjednoczone. WWE, czyli organizacja zajmująca się widowiskami związanymi z wrestlingiem, swoją potęgę budowała właśnie na postaci Hogana. To właśnie on wówczas toczył walki wieczoru Wrestlemanii, czyli wrestlingowego odpowiednika futbolowego SuperBowl. Hogan jest sześciokrotnym zdobywcą mistrzostwa WWE. Organizacja potwierdziła informację o śmierci wrestlera. "WWE z przykrością przyjęło wiadomość o śmierci Hulka Hogana, członka Galerii Sław WWE. Hogan, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci popkultury, pomógł WWE osiągnąć globalną rozpoznawalność w latach 80. WWE składa kondolencje rodzinie, przyjaciołom i fanom Hogana" - przekazano we wpisie w serwisie X.

Celebryta spełniał się również jako aktor. Mogliśmy go zobaczyć w takich filmach jak: "Pan Niania", "Rocky 3" oraz "Szklanką po łapkach". Mogliśmy go również zobaczyć w reality show "Uparty jak Hogan". W 2012 roku wrestler przeszedł na emeryturę i nie pojawiał się tak często w mediach jak wcześniej.