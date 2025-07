Beata Kozidrak w grudniu 2024 roku ogłosiła, że jest zmuszona odwołać zbliżające się wówczas koncerty. Z powodu problemów zdrowotnych gwiazda zdecydowała się na pewien czas zawiesić sceniczną karierę. Kozidrak ogłosiła już jednak, że niedługo powróci i zobaczymy ją 30 sierpnia. Wystąpi z zespołem Bajm podczas Dni Starachowic. Artystka ma dla fanów kolejne rewelacje. Opublikowała nagranie, przekazując dobre wieści.

Zobacz wideo Beata Kozidrak ma za sobą trudny rok. Zdradza, gdzie najlepiej wypoczywa

Beata Kozidrak pojawiła się na filmiku. To ogłosiła!

Wielu fanów z pewnością zaciera ręce, czekając na zbliżające się występy Beaty Kozidrak. Artystka 24 lipca opublikowała na Instagramie nagranie, na którym mogliśmy ją zobaczyć po dłuższej przerwie. Piosenkarka ogłosiła nowy projekt. "Kochani! Idzie nowe! Już jutro, razem z zespołem KAMP!, będziemy mieć dla Was niespodziankę! Usłyszycie pierwszy singiel będący zapowiedzią mojej nowej, elektronicznej podróży. 'Żal mi tamtych nocy i dni' – premiera już jutro! Bądźcie z nami. To dopiero początek" - czytamy w opisie. - Chcę was zaskoczyć starym kawałkiem troszeczkę w nowej aranżacji. Wspólnie z zespołem KAMP! zatańczymy go razem - powiedziała na nagraniu Kozidrak, a następnie mogliśmy usłyszeć fragment nowego kawałka. Fani nie kryli zachwytu. "Wspaniała wiadomość, Pani Beato", "Na takie wiadomości właśnie się czekało", "Królowo, czekamy na Ciebie! Pięknie wyglądasz" - czytamy pod postem.

Kayah przemówiła podczas koncertu. To zrobiła dla Beaty Kozidrak

Na początku lipca Kayah wystąpiła na festiwalu ZORZA. Podczas koncertu w Warszawie gwiazda zwróciła się do widzów. Zadedykowała utwór nieobecnej Kozidrak, która, jak wspominaliśmy, zmagała się z problemami zdrowotnymi. Kayah zaproponowała, aby słuchacze wznieśli toast. - Chciałabym was poprosić, abyśmy symbolicznie wznieśli toast za zdrowie Beaty Kozidrak szklanką wody, dobrze? - przekazała Kayah na wydarzeniu. Choć na początku obecni pod sceną byli ewidentnie zaskoczeni, szybko przystali na propozycję piosenkarki. Zadowolenie wyrazili poprzez okrzyki i gromkie brawa. Nagranie z koncertu szybko obiegło sieć i spodobało się internautom. "Za Beatę Kozidrak... zawsze, niech do nas wraca", "Beatka, wracaj" - czytamy w komentarzach na TikToku.