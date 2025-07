Joanna Kołaczkowska, jedna z najwybitniejszych postaci polskiej sceny kabaretowej, zmarła 17 lipca 2025 roku. Artystka miała 59 lat. Jej śmierć poruszyła nie tylko fanów kabaretu Hrabi, ale również całe środowisko artystyczne i rzesze fanów, którzy przez lata śledzili jej występy sceniczne pełne humoru i błyskotliwości. Znane są już szczegóły pogrzebu. Wiadomo też, gdzie dokładnie spocznie artystka.

Joanna Kołaczkowska spocznie w Alei Zasłużonych obok Stanisława Tyma

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 28 lipca w Warszawie. Zgodnie z wolą Joanny Kołaczkowskiej ceremonia będzie miała charakter świecki. Mimo to odbędzie się msza święta, która zostanie odprawiona o godzinie 11 w Kościele św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14. Następnie o 12:30 rozpocznie się świecka uroczystość pożegnalna w sali ceremonialnej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (ul. Powązkowska 43/45).

Kołaczkowska zostanie pochowana w Alei Zasłużonych, w kwaterze F V, w pierwszym rzędzie w grobie numer 1 - tuż obok miejsca spoczynku legendarnego aktora i satyryka Stanisława Tyma (grób nr 6). To wyjątkowe miejsce, w którym znajdują się groby wielu wybitnych postaci życia kulturalnego, naukowego i społecznego Polski - m.in. prof. Marii Janion czy Władysława Bartoszewskiego.

Joanna Kołaczkowska nie chciała kwiatów na pogrzebie. Rodzina zwróciła się z prośbą do żałobników

Kabaret Hrabi, z którym Kołaczkowska była związana przez ponad dwie dekady, poinformował, że artystka wyraziła wolę, by nie przynosić kwiatów na pogrzeb. Zamiast tego, poproszono o wsparcie Fundacji Avalon, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym. "Jeśli czujecie taką potrzebę - spełnijcie Jej wolę i wesprzyjcie Fundację Avalon: Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym. (...) Na miejscu będzie też puszka - można do niej wrzucić grosik. Będzie na niej kod QR, który pozwoli zrobić przelew bezpośrednio na stronę fundacji" - czytamy. Przekazano również prośbę od bliskich aktorki. "Rodzina Asi bardzo prosi, by podczas uroczystości nie składać kondolencji. Wszystkie dobre myśli i sama obecność są dla nich ogromnym wsparciem. Czują waszą miłość i są za nią głęboko wdzięczni" - dodano.