Będzie jeszcze więcej Agnieszki Kaczorowskiej. "Taniec z gwiazdami" to nie wszystko

Agnieszka Kaczorowska nie może narzekać na brak medialnego zainteresowania i propozycji zawodowych. Choć w jej życiu uczuciowym zrobiło się burzliwie, to w zawodowym jest wyjątkowo stabilnie. Już jesienią zobaczymy ją w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Na tym jednak nie koniec, bo dostała jeszcze jedną propozycję od Polsatu.

Agnieszka Kaczorowska w nowej roli w Polsacie. Zaskakująca propozycja

Okazuje się, że Agnieszka Kaczorowska poprowadzi Świętokrzyską Galę Kabaretową wraz z Kabaretem Skeczów Męczących. Wydarzenie odbędzie się 30 sierpnia w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach i będzie można je oglądać na antenie Polsatu, tak jak co rok od 2016 roku. Co ciekawe, wcześniej Świętokrzyska Gala Kabaretowa była emitowana przez TVP2.

To nie będzie jej debiut w roli prowadzącej, bo miała już okazję prowadzić takie wydarzenia, jak: "Radiowy przebój roku - Super hit FM" na Polsat SuperHit Festiwal 2015, "Roztańczony PGE Narodowy" w latach 2016-2017, "Disco Hit Festival - Kobylnica" w 2016 czy "Wrocław w rytmie disco" w 2017. Ma więc już spore doświadczenie sceniczne.

Agnieszka Kaczorowska korzysta z ostatnich wolnych dni

Wszystko wskazuje na to, że niedługo dla Agnieszki Kaczorowskiej zacznie się bardzo intensywny czas - zarówno próby przed Świętokrzyską Galą Kabaretową, jak i treningi do "Tańca z gwiazdami". Do tego rola w serialu i spektakle teatralne. Dlatego teraz gwiazda korzysta z ostatnich wolnych dni w towarzystwie swoich córek, o czym napisała na Instagramie. Wrzuciła zdjęcie, na którym możemy zobaczyć ją na leżaku, podziwiającą górskie szczyty. "U mnie lipiec zawsze zawodowo luźniejszy... Serial od sierpnia, spektakle od sierpnia, aktywności "Tańca z gwiazdami" od końca lipca... Więc póki mogę, korzystam ile mogę. Najlepiej mi tam, gdzie dużo przyrody" - napisała. Nie wiadomo, kto towarzyszy Agnieszce Kaczorowskiej w górskiej wyprawie. Podejrzewa się, że aktorka ma romans z Marcinem Rogacewiczem. Para została przyłapana bowiem na jednoznacznych czułościach. Do tego według medialnych doniesień, razem zatańczą w "Tańcu z gwiazdami".