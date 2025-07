Ewa Minge pokazała zdjęcie z 81-letnim tatą. Fani patrzą i nie wierzą: Szok

Ewa Minge to jedna z najpopularniejszych polskich projektantek, która osiągnęła sukces zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pokazy jej kolekcji można było oglądać m.in. w Nowym Jorku, Paryżu i Mediolanie. Celebrytka jest także pierwszą oficjalnie ogłoszoną uczestniczką nowej edycji "Tańca z gwiazdami", która na antenie pojawi się już wraz z jesienną ramówką stacji Polsat. Absolwentka historii sztuki artystyczne geny odziedziczyła z pewnością po swoim ojcu, który jest malarzem i rzeźbiarzem. Projektantka właśnie udostępniła w sieci zdjęcie ze swoim tatą i wprawiła w osłupienie internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiat Jabłoni o współpracach z największymi gwiazdami. "Nas też zapraszają"

Ewa Minge pokazała zdjęcie z tatą. Internauci nie mogą uwierzyć w to, co widzą. "Jak siostra z bratem"

W 2009 roku Ewa Minge przeżyła bardzo trudne chwile, bo straciła mamę, Wiesławę Butkiewicz. W jednym z postów na Instagramie projektantka podkreśliła, że odkąd odeszła, ona codziennie z nią rozmawia. "Ciągle dzwonię do nieba. Pogadać o życiu, że zawodzi tak, jak uprzedzała. O ludziach, którzy nie zasługują na miano żadnej wielkości. O marzeniach, które trzeba brać w ręce i lepić, rzeźbić, ugniatać aż nadamy im kształt idealny, wyśniony" - pisała. W trudnych chwilach oparciem był dla niej tata, Zbigniew Butkiewicz, który jest artystą malarzem i to właśnie on zaszczepił w córce zamiłowanie do sztuki. Projektantka ma z nim wyjątkowo bliską relację i kiedy tylko mogą, spędzają czas razem. "Jest moim głosem rozsądku i czasem hamulcowym, ale najważniejsze, ze ja nie daje się zatrzymać, ale on jak się rozbije, zawsze pomoże mi wstać i nie chodzi o opłacenie reanimacji i posprzątanie problemu, ale o pomoc w zrozumieniu błędów i wsparcie w kolejnym starcie. Nie dał mi majątku materialnego, ale dał mi potężny majątek intelektualny i emocjonalny" - wspominała w jednym z postów na Instagramie. W najnowszej publikacji celebrytka pokazała zdjęcie z tatą, który jest już po osiemdziesiątce. Wygląd mężczyzny wprawił w osłupienie fanów, którzy przyznali, że wydaje się o wiele młodszy, niż wskazuje na to jego metryka. W sekcji komentarzy pojawił się także jeden autorstwa Joanny Opozdy. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Szok! Tata wygląda na 55 lat

- podkreśliła aktorka. Pozostali uczestnicy dyskusji byli równie zgodni. "Cudowne geny, bo wyglądacie jak rodzeństwo pani Ewo", "Jak siostra z bratem", "Ale tatuś przystojny" - stwierdzili internauci.

Ewa Minge o relacji z ojcem. Projektantka mody podziwia go za młodzieńczą energię

Pod jednym ze zdjęć na Instagramie Ewa Minge otworzyła się na temat relacji z ojcem. Przyznała, że jest "córeczką tatusia" i może zawsze liczyć na jego wsparcie. Wspomniała także o jego niespożytej młodzieńczej energii. "Mamy nie mogę już przytulić, ale on jest, i muszę przyznać, że niezmiennie zachwyca mnie tym, jak omija czas, nie dając mu wyrwać sobie apetytu na życie i tej szalonej, młodzieńczej energii… Podobno najmocniej wraca, kiedy córka wpadnie w rodzinne strony na krótki urlop. To się nazywa inteligentny szantażyk emocjonalny. Muszę przyznać, że ja umarłam po naszych dzisiejszych szlakach… a tato właśnie intensywnie gra w szachy" - czytamy we wpisie.